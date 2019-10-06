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Дожди и ветер. Погода в Гродно на неделе
07.10.2019 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рабочая неделя в Гродно будет холодной, дождливой, пасмурной и ветреной,
В понедельник днем в Гродно ожидается холодная ветреная погода, воздух прогреется всего до +7°С. Сплошная облачность, но без дождей. Слабый ветер.
Во вторник днем до +8°С. Ветер порывами до 13 м/с. Вечером — дожди.
В среду потеплеет до +14°С — но все время будет дождливо и ветрено.
В четверг опять дожди и до +12°С.
В пятницу облачно с прояснениями и опять возможны дожди. С утра — туман, а воздух днем прогреется до 12 градусов тепла.
Хорошей недели!
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Рабочая неделя в Гродно будет холодной, дождливой, пасмурной и ветреной. Правда, к выходным должно немного потеплеть.
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