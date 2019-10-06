ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и ветер. Погода в Гродно на неделе

07.10.2019 09:15 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Рабочая неделя в Гродно будет холодной, дождливой, пасмурной и ветреной, предупреждает pogoda.by. Правда, к выходным должно немного потеплеть.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

В понедельник днем в Гродно ожидается холодная ветреная погода, воздух прогреется всего до +7°С. Сплошная облачность, но без дождей. Слабый ветер.

Во вторник днем до +8°С. Ветер порывами до 13 м/с. Вечером — дожди.

В среду потеплеет до +14°С — но все время будет дождливо и ветрено.

В четверг опять дожди и до +12°С.

В пятницу облачно с прояснениями и опять возможны дожди. С утра — туман, а воздух днем прогреется до 12 градусов тепла.

Хорошей недели!

За точным прогнозом погоды в своем городе следите каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочая неделя в Гродно будет холодной, дождливой, пасмурной и ветреной. Правда, к выходным должно немного потеплеть.
 
Новости дня
Новости общества
 
У воды из-под крана «болотный» запах? Объясняем, почему и как это исправить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • джинсы мужские армани джинс в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика