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Центр продления жизни, иппотерапия и тренинги по оказанию неотложной помощи. Проекты из Гродненской области участвуют в народном голосовании конкурса социальных проектов Social Weekend

07.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Центр продления жизни, иппотерапия и тренинги по оказанию неотложной помощи. Проекты из Гродненской области участвуют в народном голосовании конкурса социальных проектов Social Weekend

Выбрать понравившийся проект и выразить ему доверие голосом можно до 21.00 8 октября.

Продолжается народное голосование в крупнейшем конкурсе социальных проектов, где призовой фонд уже превысил 90 000 BYN и продолжает расти. За него со старта борются более 300 команд.

В конкурсе участвуют проекты и из Гродненской области. Среди них проект «Help me», который подразумевает занятия-тренинги по оказанию первой и неотложной помощи детям. Они нацелены на обучение максимального количества людей, работающих с детьми (воспитатели, нянечки детских садов, соц. работники, учителя, тренеры) и родителей теоретическим правилам и практическим навыкам оказания первой и неотложной помощи детям.

В Кореличах разработали проект «Библиотека — территория равных возможностей». С его помощью  удастся обеспечить полное и оперативное удовлетворение информационных потребностей детей с инвалидностью при помощи библиотерапии, сказкотерапии, терапии творчеством. Создать все необходимые для этого условия планируется на базе Кореличской детской библиотеки. Здесь может появиться адаптационный центр информационной и культурно-досуговой деятельности.

Ряд проектов предложили и в других городах Гродненского региона. Все они участвуют в народном голосовании и претендуют на призовой фонд. 

Центр продления жизни, иппотерапия и тренинги по оказанию неотложной помощи. Проекты из Гродненской области участвуют в народном голосовании конкурса социальных проектов Social Weekend

Организатор конкурса — Местный социальный фонда «Добра», который занимается привлечением различных ресурсов от белорусского бизнеса для запуска полезных для общества стартапов. 

Команда считает: социальные инициативы не могут существовать без поддержки людей. Поэтому после приема заявок, второй этап Social Weekend — народное голосование. Выбрать понравившийся проект и выразить ему доверие голосом можно до 21.00 8 октября. Как? Необходимо отправить SMS на номер 7755. Стоимость одного сообщения порядка 1 рубля (для абонентов A1 — 1 рубль, для МТС — 1,4 рубля, для life:) — 1,25 рублей с учетом НДС.

Центр продления жизни, иппотерапия и тренинги по оказанию неотложной помощи. Проекты из Гродненской области участвуют в народном голосовании конкурса социальных проектов Social Weekend

— Конкурс существует более шести лет. За это время мы пробовали разные системы для голосования. Опыт показывает, что проекты, за которое голосовали люди, более заинтересованы в развитии идеи, так как чувствуют ответственность перед аудиторией, — поделился руководитель конкурса, директор Местного социального фонда “Добра” Александр Скрабовский. — Чтобы оправдать доверие тех, кто голосует честным способом, то есть избежать накруток, мы сделали голосование по SMS, используя проверенную систему, которая позволяет точно знать в какое время (до секунды) и с какого номера было отправлено сообщение

В следующий тур по народному голосованию пройдет 20 проектов в семи категориях — наука и образование, культура и искусство, инфраструктура городов и деревень, медицина и ЗОЖ, возможности для сообществ, дети и родители, экология и зоозащита. Еще порядка 20 проектов получат возможность пройти дальше по экспертному отбору, а 10 — по голосам амбассадоров конкурса. Подробнее о системе голосования можно прочитать на официальном сайте. Там же находится весь перечень идей, участвующих в сезоне. История конкурса доказывает, что шанс есть как у наукоемкой идеи мирового масштаба, так и у идеи для маленьких деревень. 

Центр продления жизни, иппотерапия и тренинги по оказанию неотложной помощи. Проекты из Гродненской области участвуют в народном голосовании конкурса социальных проектов Social Weekend

В ¼ финала участники команд пройдут бесплатное обучение у лучших менторов страны по ряду курсов, позволяющих запустить стартап любой сложности с нуля. Это маркетинг, продюсирование, юридические аспекты ведения бизнеса и создания некоммерческой организации, PR и другие более узкие направления. 

Напомним, конкурс социальных проектов Social Weekend существует больше шести лет. В нем участвовали более 3000 уникальных идей. Преимущество Social Weekend – открытость для любых проектов и возможность их быстрой реализации в любом уголке страны. За все время благодаря конкурсу идеи получили поддержку более чем на 650 000 BYN в эквиваленте. Призовой фонд Тринадцатого сезона — более 90 000 BYN.

Служба информации «ГП»
Фото: архив «ГП» и из открытых интернет-источников
https://grodnonews.by/
 
 
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Выбрать понравившийся проект и выразить ему доверие голосом можно до 21.00 8 октября. Продолжается народное голосование в крупнейшем конкурсе социальных проектов,...
 
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