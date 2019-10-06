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«Если б я была мэром». Ольга хочет крутой парк в Витебске - чтобы не возить детей погулять в другие города
07.10.2019 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У нас продолжается Витебска? Шутка! TUT.BY просто проводит конкурс с бо-о-ольшим призом">конкурс «Если б я был мэром». Любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Наша следующая участница, Ольга Мишуто, уверена, что развитие Витебска невозможно без вложений в инфраструктуру для отдыха детей и взрослых.
Парки, детские площадки и мини-стадионы
Когда вы в последний раз весело проводили время с ребенком в парке?
Вот мой сын гулял в парке в минувшие выходные, да еще в каком замечательном! Он полностью оправдывает свое название — «Сказочная страна».
Вот только находится он в Орше. В парке — огромное количество классных аттракционов, уличных скульптур (особенно впечатляет 5-метровый Гулливер, на ладони которого расположился лилипут), батуты, горки, лабиринты, мини-амфитеатр, колесо обозрения, «тарзанки» и т.д.
Ребенок не хотел оттуда уходить! Но нужно было уезжать домой. Пришлось пообещать сыну, что непременно привезем его в оршанский парк еще. Ведь, к сожалению, в Витебске и близко нет такого парка, где можно хорошо отдохнуть с детьми.
В моих детских воспоминаниях теплится живой и очень яркий призрак былого парка Мазурино. Мы часто гуляли там с родителями, и там было все для хорошего отдыха. А сейчас там — картинка не для слабонервных: потрескавшийся и местами отсутствующий асфальт, аттракционы, как из фильмов ужасов… Просто сердце сжимается от боли, во что превратился парк, любимый несколькими поколениями витеблян.
А теперь давайте пройдемся по нашим дворам. Редко где есть хорошие и безопасные песочницы и игровые площадки для детей. Нужно постоянно смотреть, чтобы ребенок не покалечился на этих «чудо"-горках и качелях.
Не помешали бы мини-стадионы в новых микрорайонах. Мы живем в Билево-3, и в наших дворах подростки гоняют в футбол рядом с площадками, где играют малыши. Не раз мне и ребенку прилетал в голову мяч. Удовольствие так себе, скажу я вам. Юных футболистов тоже можно понять: а куда им, бедным, деваться, стадионов-то во всей округе нет, кругом только глина и свалка — прямо гетто какое-то!
Было бы неплохо иметь отдельные площадки с ограждением для прогулок и игр с детьми, с отдельным входом для жильцов конкретного дома. Это и комфортнее, и безопаснее. Правда, пока такие площадки появляются только в некоторых элитных жилых комплексах.
В целом в Витебске с детским отдыхом все печально. И если градоначальники думают, что ситуацию спасают машинки для катания на площади Победы, то они ошибаются. В жару вообще небезопасно находиться на этом пустом и раскаленном «плацу» — тут не только у малыша, но и у взрослого может случиться солнечный удар.
Многие скажут: «Ходите в развлекательные центры для детей». Но лично для меня платить 8−10 рублей за пару часов в пыльном и душном помещении — сомнительная радость. Куда полезнее повеселиться с ребенком на свежем воздухе.
Контейнеры для раздельного сбора мусора
Многие сейчас поддерживают раздельный сбор мусора. Я — в их числе.
Мусор-то я сортирую, но вот выбросить его раздельно — тот еще квест. Хожу по своему микрорайону в поисках специальных контейнеров для пластика, железа, стекла и т.д. Хорошо еще, что всю бумагу сдаем в детсад — на макулатуру.
Если уже взялись за раздельный сбор мусора, то неплохо было бы создать и условия для этого. В новых районах, думаю, при правильном подходе, все пошло бы на ура.
А еще в Билево — огромная проблема
Понимаю, что для всего перечисленного нужны деньги. Но для торговых центров их почему-то предостаточно. А для самого дорогого — детей, а значит и нашего с вами будущего — их никогда нет. И это очень печально.
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«Если б я была мэром». Ольга хочет крутой парк в Витебске - чтобы не возить детей погулять в другие города
Конкурсантка Ольга Мишуто уверена, что развитие Витебска невозможно без вложений в инфраструктуру для отдыха детей и взрослых.
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