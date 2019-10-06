«Если б я была мэром». Ольга хочет крутой парк в Витебске - чтобы не возить детей погулять в другие города

Источник материала: Tut.by

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Детский парк в Орше

Парки, детские площадки и мини-стадионы

Когда вы в последний раз весело проводили время с ребенком в парке?

Вот мой сын гулял в парке в минувшие выходные, да еще в каком замечательном! Он полностью оправдывает свое название — «Сказочная страна».

Вот только находится он в Орше. В парке — огромное количество классных аттракционов, уличных скульптур (особенно впечатляет 5-метровый Гулливер, на ладони которого расположился лилипут), батуты, горки, лабиринты, мини-амфитеатр, колесо обозрения, «тарзанки» и т.д.

Ребенок не хотел оттуда уходить! Но нужно было уезжать домой. Пришлось пообещать сыну, что непременно привезем его в оршанский парк еще. Ведь, к сожалению, в Витебске и близко нет такого парка, где можно хорошо отдохнуть с детьми.



Статуя Гулливера в детском парке в Орше

В моих детских воспоминаниях теплится живой и очень яркий призрак былого парка Мазурино. Мы часто гуляли там с родителями, и там было все для хорошего отдыха. А сейчас там — картинка не для слабонервных: потрескавшийся и местами отсутствующий асфальт, аттракционы, как из фильмов ужасов… Просто сердце сжимается от боли, во что превратился парк, любимый несколькими поколениями витеблян.

А теперь давайте пройдемся по нашим дворам. Редко где есть хорошие и безопасные песочницы и игровые площадки для детей. Нужно постоянно смотреть, чтобы ребенок не покалечился на этих «чудо"-горках и качелях.

Не помешали бы мини-стадионы в новых микрорайонах. Мы живем в Билево-3, и в наших дворах подростки гоняют в футбол рядом с площадками, где играют малыши. Не раз мне и ребенку прилетал в голову мяч. Удовольствие так себе, скажу я вам. Юных футболистов тоже можно понять: а куда им, бедным, деваться, стадионов-то во всей округе нет, кругом только глина и свалка — прямо гетто какое-то!



Микрорайон Билево. Фото: blisch.by

Было бы неплохо иметь отдельные площадки с ограждением для прогулок и игр с детьми, с отдельным входом для жильцов конкретного дома. Это и комфортнее, и безопаснее. Правда, пока такие площадки появляются только в некоторых элитных жилых комплексах.

В целом в Витебске с детским отдыхом все печально. И если градоначальники думают, что ситуацию спасают машинки для катания на площади Победы, то они ошибаются. В жару вообще небезопасно находиться на этом пустом и раскаленном «плацу» — тут не только у малыша, но и у взрослого может случиться солнечный удар.

Многие скажут: «Ходите в развлекательные центры для детей». Но лично для меня платить 8−10 рублей за пару часов в пыльном и душном помещении — сомнительная радость. Куда полезнее повеселиться с ребенком на свежем воздухе.

Контейнеры для раздельного сбора мусора

Многие сейчас поддерживают раздельный сбор мусора. Я — в их числе.

Мусор-то я сортирую, но вот выбросить его раздельно — тот еще квест. Хожу по своему микрорайону в поисках специальных контейнеров для пластика, железа, стекла и т.д. Хорошо еще, что всю бумагу сдаем в детсад — на макулатуру.



Иллюстративный снимок. Фото с сайта fhi.by

Если уже взялись за раздельный сбор мусора, то неплохо было бы создать и условия для этого. В новых районах, думаю, при правильном подходе, все пошло бы на ура.

А еще в Билево — огромная проблема с уборкой и вывозом мусора . Возле некоторых домов — огромные свалки, бегают крысы, разводятся тараканы. Мы, жильцы, иногда сами надеваем перчатки, берем пакеты и убираем детские площадки, придомовые стоянки и дворы. Потому что пока дождешься коммунальников, совсем все зарастет грязью. После такой уборки кажется, что даже дышать стало легче.

Понимаю, что для всего перечисленного нужны деньги. Но для торговых центров их почему-то предостаточно. А для самого дорогого — детей, а значит и нашего с вами будущего — их никогда нет. И это очень печально.

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