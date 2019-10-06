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Отремонтировали путепровод на 25-м километре МКАД. Какие автобусы туда вернут

07.10.2019 10:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске отремонтировали путепровод на 25-м километре МКАД. Движение автобусов по постоянным трассам восстанавливается, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Путепровод на 25-м километре внутреннего кольца МКАД отремонтировали — это участок над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ. Со среды 9 октября транспортники восстановят движение автобусов № 28, 47С, 96, 1130-тк, 1230-тк, 1259-ТК по постоянным трассам. Временный автобусный маршрут № 928 отменяют.

 
Теги: Минск
 
 
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Движение автобусов по постоянным трассам восстанавливается, сообщает «Столичный транспорт и связь».
 
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