Отремонтировали путепровод на 25-м километре МКАД. Какие автобусы туда вернут

Источник материала: Tut.by

В Минске отремонтировали путепровод на 25-м километре МКАД. Движение автобусов по постоянным трассам восстанавливается, сообщает «Столичный транспорт и связь».

Путепровод на 25-м километре внутреннего кольца МКАД отремонтировали — это участок над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ. Со среды 9 октября транспортники восстановят движение автобусов № 28, 47С, 96, 1130-тк, 1230-тк, 1259-ТК по постоянным трассам. Временный автобусный маршрут № 928 отменяют.