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В Минске контролеры будут останавливать транспорт где угодно, чтобы проверить билеты
07.10.2019 11:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Уже завтра контролеры в Минске начнут останавливать общественный транспорт в любом месте для проверки оплаты проезда. Подробности рассказали в «Агентстве Минсктранс».
Директор филиала «Агентство Минсктранс» Сергей Ласицкий рассказал, что с 8 октября контролеры смогут остановить общественный транспорт в любой момент на пути — подняв жезл — такой, как у транспортной инспекции. Водитель открывает переднюю дверь, контролеры заходят, блокируют компостеры и валидаторы. Транспорт не стоит на месте — служба проверяет оплату в пути.
В рамках бессрочного эксперимента таким образом проверять начнут только пассажиров в автобусах.
— Посмотрим, как это приживется и какой даст результат. Мы имели право останавливать так транспорт и раньше. Просто мы так не работали, а сейчас попробуем. Вы же сами знаете, как только транспорт останавливается на остановке и пассажиры видят контролеров, все безбилетники сразу выбегают. А так некуда будет, — рассказывает руководитель филиала.
Ласицкий говорит, что контролеры будут выбирать такие участки для остановки автобусов, чтобы это было безопасно для всех участников дорожного движения, пассажиров.
— Цель не выявлять безбилетников. Это делается для того, чтобы люди оплачивали проезд, — говорит Ласицкий.
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Нововведение затронет только пассажиров автобуса и будет работать с 8 октября.
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