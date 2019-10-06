Гродно стал первым городом, где заварили все мусоропроводы. Эксперимент, говорят, оказался удачным

Источник материала: Tut.by

Три года назад в Гродно коммунальщики провели эксперимент: за два месяца заварили все мусоропроводы в городе. Потратили на данный проект около 40 млн долларов. Сейчас специалисты говорят, что результат того стоил. Сейчас, например, более половины мусора на гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов приходит уже отсортированным, рассказывает телеканал ОНТ.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Еще три года назад на мусоросортировочном заводе под Гродно начинали с пробной смены в 20 человек. Сегодня здесь круглосуточно трудятся 130 сотрудников. На предприятие свозят отходы со всего областного центра. Ежедневно через руки рабочих проходит 230 тонн пластика, стекла, бумаги и пищевых отходов.

А в общем в городе за год собирается более 100 тысяч тонн отходов. И если бы не мусороперерабатывающий завод, то областной центр вполне мог бы ждать мусорный коллапс: свозить отходы было бы просто некуда, полигон переполнен. Сейчас к проекту мечтают подключить весь Гродненский район. А в перспективе — собрать в единую замкнутую систему всех, кто в области занимается сбором и переработкой отходов.

Опыт Гродно специалистами признан удачным. Его можно применять по всей стране. Главное, говорят эксперты, каждый город должен прежде хорошо подумать и решить, а сможет ли справиться. В Гродно проект обошелся примерно в 40 млн долларов. А чтобы система заработала, все необходимо обустраивать в комплексе: построить предприятие, закупить технику и по единой схеме оборудовать каждый двор.

— Когда мы только начинали работать, наверное, никто в городе не верил, что это будет проект эффективный, что это будет не только полезный проект, но и деятельность, которая позволяет заработать деньги. На сегодняшний день завод работает стабильно, хороший уровень рентабельности, — говорит директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский.

Только на тонне алюминиевых банок от пива и газировки зарабатывают тысячу долларов. На бумаге, стекле, полимерах — до 300. Продают по всей стране. Часть пытаются сами перерабатывать. Например, хрустящие пластиковые упаковки от яиц и тортов сегодня превращают в экоплитку, которая лежит на парковках во дворах .



Так выглядит экоплитка из мусора. Фото: grodnonews.by

Хотя поначалу в городе развернулись настоящие мусорные войны. Люди протестовали против установки контейнеров посреди дворов. Боялись нашествия грызунов и бродячих животных.

В старых домах на месте мусоропроводов организовали кладовки и площадки для колясок. Новые дома сразу же строятся без мусоропроводов, но типовые типовые проекты менять не стали, поэтому привычные места под трубы угадываются. А вот над обустройством дворов проектировщикам приходится попотеть. Отдельной строкой в каждом значится контейнерная площадка. Бюджетная — огорожена забором, подороже — с крышей и воротами с замком.

— Есть такое понятие «санитарный разрыв», который составляет 20 метров от окон жилого дома или детской площадки. Бывает трудно разместить площадки по соседству с детскими площадками и жилыми домами, возникают пустые места, которые, возможно, справедливо вызывают нарекания у жильцов новых дворов, — рассказывает директор проектного управления предприятия «Гродножилстрой» Сергей Скорб.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сейчас коммунальщики думают в направлении углубленной сортировки отходов .

— Нельзя останавливаться, и мы должны дальше идти на более углубленную сортировку коммунальных отходов с более эффективным извлечением вторичных ресурсов. Что для этого нужно делать? Надо применять новые технологии переработки ТКО. Сейчас мир продвинулся в этой части достаточно далеко, поэтому наша задача на данном этапе оценить уже полученные результаты у соседних стран и применить их наработки в Гродно, — говорит первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук.