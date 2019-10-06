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Гродно стал первым городом, где заварили все мусоропроводы. Эксперимент, говорят, оказался удачным
07.10.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три года назад в Гродно коммунальщики провели эксперимент: за два месяца заварили все мусоропроводы в городе. Потратили на данный проект около 40 млн долларов. Сейчас специалисты говорят, что результат того стоил. Сейчас, например, более половины мусора на
Еще три года назад на мусоросортировочном заводе под Гродно начинали с пробной смены в 20 человек. Сегодня здесь круглосуточно трудятся 130 сотрудников. На предприятие свозят отходы со всего областного центра. Ежедневно через руки рабочих проходит 230 тонн пластика, стекла, бумаги и пищевых отходов.
А в общем в городе за год собирается более 100 тысяч тонн отходов. И если бы не мусороперерабатывающий завод, то областной центр вполне мог бы ждать мусорный коллапс: свозить отходы было бы просто некуда, полигон переполнен. Сейчас к проекту мечтают подключить весь Гродненский район. А в перспективе — собрать в единую замкнутую систему всех, кто в области занимается сбором и переработкой отходов.
Опыт Гродно специалистами признан удачным. Его можно применять по всей стране. Главное, говорят эксперты, каждый город должен прежде хорошо подумать и решить, а сможет ли справиться. В Гродно проект обошелся примерно в 40 млн долларов. А чтобы система заработала, все необходимо обустраивать в комплексе: построить предприятие, закупить технику и по единой схеме оборудовать каждый двор.
— Когда мы только начинали работать, наверное, никто в городе не верил, что это будет проект эффективный, что это будет не только полезный проект, но и деятельность, которая позволяет заработать деньги. На сегодняшний день завод работает стабильно, хороший уровень рентабельности, — говорит директор Гродненского завода по утилизации и механической сортировке отходов Вячеслав Андреевский.
Только на тонне алюминиевых банок от пива и газировки зарабатывают тысячу долларов. На бумаге, стекле, полимерах — до 300. Продают по всей стране. Часть пытаются сами перерабатывать. Например, хрустящие пластиковые упаковки от яиц и тортов сегодня превращают в экоплитку, которая лежит
Хотя поначалу в городе развернулись настоящие мусорные войны. Люди протестовали против установки контейнеров посреди дворов. Боялись нашествия грызунов и бродячих животных.
В старых домах
— Есть такое понятие «санитарный разрыв», который составляет 20 метров от окон жилого дома или детской площадки. Бывает трудно разместить площадки по соседству с детскими площадками и жилыми домами, возникают пустые места, которые, возможно, справедливо вызывают нарекания у жильцов новых дворов, — рассказывает директор проектного управления предприятия «Гродножилстрой» Сергей Скорб.
Сейчас коммунальщики думают в направлении углубленной
— Нельзя останавливаться, и мы должны дальше идти на более углубленную сортировку коммунальных отходов с более эффективным извлечением вторичных ресурсов. Что для этого нужно делать? Надо применять новые технологии переработки ТКО. Сейчас мир продвинулся в этой части достаточно далеко, поэтому наша задача на данном этапе оценить уже полученные результаты у соседних стран и применить их наработки в Гродно, — говорит первый заместитель председателя Гродненского горисполкома Андрей Жук.
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Три года назад в Гродно коммунальщики провели эксперимент: за два месяца заварили все мусоропроводы в городе. Потратили на данный проект около 40 млн долларов....
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