﻿ Отставить панику, тепло вернется! В выходные воздух прогреется до +19…+21°С (но не везде). 21.by
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Отставить панику, тепло вернется! В выходные воздух прогреется до +19…+21°С (но не везде)

07.10.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале недели сохранится холодная с осадками и ночными заморозками погода. Но уже в середине недели погода начнет меняться, западные и юго-западные потоки в атмосфере принесут теплый влажный воздух атлантического происхождения, ожидаются дожди, температурный фон начнет повышаться. А в воскресенье, с ростом атмосферного давления, погода улучшится — будет тепло, особенно в юго-западных районах страны, но местами, в основном по северной половине страны, не обойдется без кратковременных дождей. Об этом TUT.BY рассказали в Белгидромет Минприроды.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

8 октября, во вторник, преимущественно по северной половине Беларуси пройдут кратковременные осадки — дождь, ночью и утром с мокрым снегом. В ночные и утренние часы местами слабые туман и гололед. Ночью на значительной части территории ожидаются заморозки 0…-4°С, местами минимальная температура воздуха +1…+3°С; максимальная температура днем от +3°С по северу до +10°С по югу страны.

В среду, 9 октября, атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, принесут на большую часть территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +1…+8°С, максимальная днем от +7°С по востоку до +14°С по западу страны.

10−11 октября, в четверг и пятницу, на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +3…+10°С, максимальная температура днем +7…+14°С.

В субботу, 12 октября, на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +4…+10°С, максимальная днем +9…+16°С.

13 октября, в воскресенье, местами, преимущественно по северной половине Беларуси — кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5…+11°С, максимальная днем +11…+18°С, по югу страны воздух прогреется +19…+21°С.

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В начале недели сохранится холодная с осадками и ночными заморозками погода. Но уже в середине недели погода начнет меняться, а температурный фон - повышаться.
 
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