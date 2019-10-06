«Принес ей пирожное, косметику. Сказала: «Брать не буду». В суде над Реутской выступают взяткодатели

Источник материала: Tut.by

В суде Фрунзенского района Минска владелец минской аптеки рассказал: узнав, что предстоит проверка Минздрава, он через знакомого передал для начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской сперва пармезан и вино, а потом еще 300 долларов. Из этой суммы второй взяткодатель забрал 150 долларов себе, а на остальные деньги, по его словам, купил для Реутской набор пирожных, две бутылки вина и косметику.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В суде Фрунзенского района Минска продолжается допрос свидетелей по делу Людмилы Реутской . Как указано в обвинении, за взятку она помогла аптеке, принадлежащей «Бстфарм», пройти проверку. Во время первого визита инспектор Минздрава выявила там проблему с вентиляцией, аптеке дали время на устранение всех нарушений. Компания «Бстфарм» занимается оптовой закупкой и реализацией лекарств, по словам заместителя директора Игоря Быкова, аптеку руководство не контролирует.

— Я не интересуюсь жизнью аптеки. Как она живет, мне безразлично, — говорит Игорь Быков. — (…) Она никому не мешает. Людей жалко выбрасывать на улицу, там работают старенькие люди за 60. Нам от аптеки ни холодно, ни жарко. Тем более, мы зарабатываем на другом, а аптека, так, пшик, и находится в районе алкоголиков.

Как показали несколько свидетелей, о том, что будет проверка Минздрава, было известно заранее, пришло официальное письмо. Но когда приехала инспектор, все пошло не так. По словам свидетелей, она вела себя предвзято, после ее ухода у заведующей аптеки поднялось давление.

— Я лично не контролирую аптеку, не приезжал туда годами, — говорит директор «Бстфарм» Александр Быков, ссылаясь, что там работает квалифицированный персонал. — Мне ничего было опасаться, так подстраховаться, не более того. Любая проверка — это стресс.

Поэтому он решил заранее договориться через своего знакомого, руководителя филиала «ДИАМЕД фарма Беларусь» Дмитрия Урецкого, чтобы «прислали лояльную женщину». Урецкого выбрал не просто так, последний много лет знает Людмилу Реутскую. Быков сам купил для нее сыр и вино, потому что его заранее предупредили: деньги Реутская не возьмет, только подарки.

— За какую сумму вы купили головку пармезана? — спрашивает у свидетеля прокурор.

— Может, долларов 40- 50. Я не помню, — отвечает Александр Быков.

— А вино?

— Долларов 20, — предполагает свидетель.

Сыр и вино для Реутской передал через Дмитрия Урецкого. На вопрос адвоката, уверен ли Быков, что сыр и вино действительно дошли до обвиняемой, ведь проверка «прошла с пристрастием», ответил:

— Достоверных данных нет, только со слов Урецкого. Я не свидетель этого, не в курсе. Отдал ему и все. (…) Чего греха таить, у меня проскользнула мысль, что он мог себе все присвоить. Но я его не пытал.

— Как вы оцениваете, была ли вам оказана помощь со стороны Минздрава, Реутской по проведению проверки? — уточняет адвокат Андрей Санкович.

— Я оцениваю, что нет. Получилось все наоборот. Инспектор вела себя грубо, хамила, все были в шоке. Никогда не было такой проверки с пристрастием.

Если во время предварительно расследования Быков указывал следователям, что у аптеки могли забрать лицензию, то в суде он точку зрения изменил: не тянули те мелкие нарушения на лишение лицензии, проверки были и раньше, но к вентиляции претензий не было. Во время показаний в суде, свидетель объясняет: пармезан и вино показались ему «довольно мизерной благодарностью», поэтому решил передать Реутской еще 300 долларов. Деньги отдал Урецкому, чтобы тот купил что-нибудь на свое усмотрение.

Во время процесса государственный обвинитель зачитала телефонные переговоры между Урецким и Быковым, когда они обсуждали повторную проверку Минздрава: «Так, Саша, смотри, тебе должны были прислать вопросы. Вопросы, насколько она помнит, должны были касаться склада, и она их будет смотреть. (…) Ты не бойся, если какие-то вопросы будут возникать, скажи мне, к концу вечера я ей транслирую, подъеду, тем более, она тут живет недалеко, скажу ей, чтобы все было под контролем».

— Кому Урецкий должен был это транслировать? — уточняет прокурор Валерия Таратынко.

— Я так понимаю, Реутской, наверное. Не уверен, наверное, так, — отвечает Быков.

Через несколько месяцев провизор вынес положительное решение по аптеке, ее деятельность между проверками Минздрава не приостанавливали. Как прозвучало в суде, директор «Бстфарм» добровольно написал заявление про взятку в ГУБОПиК МВД.

«По обвинению проходит три флакона косметики»

По словам директора филиала «ДИАМЕД фарма Беларусь» Дмитрия Урецкого, с Людмилой Реутской он знаком давно, у них хорошие отношения.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Приехал к ней на рабочее место в кабинет, сказал, что у моих хороших друзей такая ситуация, внеплановая проверка. Реутская ответила, что только в рамках правового поля может провести эту проверку, — вспоминает Урецкий.

По его словам, он просил: если обнаружатся недочеты, в рамках законодательства не забирать лицензию, а дать возможность их исправить.

— Что ответила Реутская? — интересуется прокурор.

— Что она подумает, кого из инспекторов назначить на проверку, — отвечает Дмитрий Урецкий.

Еще до первой проверки владелец аптеки Быков заговорил о вознаграждении для Реутской, на что Урецкий сказал: «Ничего не нужно, зная Людмилу Александровну много лет, я сказал вино, она любит твердые сыры, как все женщины, сладости».

Сыр и вино Урецкий передавал Реутской после работы, когда она садилась в машину. На вопрос судьи, насколько эта ситуация вообще нормальная, Урецкий ответил: «Да, мы годами дружили семьями». Как отреагировала Реутская, он не помнит, прошло больше двух лет. После нескольких вопросов стороной обвинения вспомнить дословно, он уточнил: «Реутская спросила: «Зачем так много?». Я ответил: «Это нормально».

Когда прошла повторная проверка, Урецкий получил 300 долларов от Быкова. На эти деньги он должен был купить ей подарок.

— 150 долларов я забрал себе, остальные поменял, купил пирожное, две бутылки вина и косметику. Я в ней не разбираюсь, попросил жену, она принесла в пакете и сказала, сколько стоит, — дает показания в суде свидетель.

— На какую сумму купили пирожное? — задает вопрос прокурор.

— Два года прошло… Я не помню, что было вчера.

— Cколько наименований косметики было? Помните объемы тех бутылочек, которые передавались вашей женой? — прокурор просит Урецкого конкретно отвечать на вопросы, но он не помнит многие детали.

— Не могу сказать. 30 в ширину, столько же в высоту. Я принес пакет в рабочий кабинет, Реутская отказывалась: «Я брать не буду». Сказал «спасибо», поставил пакет на стул сразу за дверью и ушел.

— Она пыталась вас догнать? — уточняет государственный обвинитель.

— Нет, она была вся в бумагах.

Во время предварительного расследования свидетель Дмитрий Урецкий рассказывал, что покупал для Реутской две бутылки вина, торт, два набора косметики, стоимость каждого не менее 100 долларов. Что именно из косметических средств дарили Реутской, в суде выясняли у жены Реуцкого. Женщина работает в компании, которая занимается закупкой косметики. Прокурор просила ее конкретно назвать, что же вошло в наборы для начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава. Свидетель таких деталей не помнит. Возможно, это был лак, кондиционер, шампунь и указала на «четыре возможных продукта».

— По обвинению проходит три флакона, — делает замечание прокурор и задает вопросы, по какому принципу Елена Урецкая собирала подарочный пакет, учитывался ли тип кожи.

— Я не помню, это был 2017 год, боюсь навредить и себе, и подозреваемой, — ответила свидетель.

Людмила Реутская была задержана 25 сентября 2018 года, а ровно через месяц уволена по Декрету № 5 «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».