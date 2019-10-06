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Многодетные матери 14 октября могут бесплатно обратиться к нотариусу

07.10.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Многодетные матери 14 октября могут бесплатно обратиться к нотариусу

По случаю празднования Дня матери белорусские нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных женщин, сообщил БЕЛТА помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

В течение дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, и одинокие матери могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро страны и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию.

Поддержка многодетных семей — один из основных приоритетов социальной политики государства, а потому для нотариального сообщества республики проведение подобных акций стало уже традиционным. Цель таких мероприятий заключается в правовом просвещении населения и обеспечении защиты прав и законных интересов граждан, укреплении и поддержке института семьи.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса».

https://www.belta.by

 
 
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По случаю празднования Дня матери белорусские нотариусы 14 октября бесплатно проконсультируют многодетных женщин, сообщил БЕЛТА помощник председателя...
 
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