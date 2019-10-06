БРСМ и Минобороны приглашают молодежь призывного возраста задать вопросы о службе в армии

Источник материала: Газета Авангард





Белорусский республиканский союз молодежи и Министерство обороны приглашают юношей призывного возраста задать интересующие вопросы о службе в армии, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

«В официальной группе Белорусского республиканского союза молодежи @brsm в социальной сети Instagram 8 октября в 16.00 состоится прямой эфир первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка и начальника управления информации — пресс-секретаря главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимира Макарова о воинской обязанности и воинской службе, а также об актуальных вопросах обеспечения безопасности государства. Участником стрима может стать каждый желающий: призывник, студент, магистрант, родители ребят и все, кого интересуют вопросы армейской службы. Их можно заблаговременно задать в аккаунте БРСМ на платформе F3, а также во время трансляции в Instagram», — рассказала Александра Гончарова.

Прямой эфир завершит второй этап республиканской акции «Я служу!». Проект направлен на популяризацию армейской службы и приурочен к осеннему призыву. БРСМ реализует акцию совместно с Министерством обороны, Белорусским союзом женщин и Белорусским союзом офицеров. Ее главная задача — показать белорусскую армию такой, какая она есть, и сформировать у родителей и молодежи, в том числе призывного возраста, понимание необходимости службы в Вооруженных Силах.

«Следующий этап нашего совместного проекта стартует в феврале. Но мы приняли решение продолжить организацию посещения войсковых частей для родителей призывников и тех, чьи сыновья проходят срочную службу. Кроме того, продолжим создание в соцсетях летописи армейской службы. Ведь служба в армии — это обязанность каждого молодого человека, гражданина нашей страны», — отметила секретарь ЦК БРСМ.

По словам Александры Гончаровой, эта тематика находит отражение и в других проектах союза молодежи: «Академия мужества», «К защите Отечества готов!», «Один день в армии». К примеру, 24 октября во время городского этапа республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси» активисты Гомельской городской организации БРСМ, учащиеся Гомельского государственного машиностроительного колледжа Виталий Бобр и Евгений Клименков презентуют компьютерную игру «Однажды в армии».

«Проект предлагает геймерам множество мини-игр. В частности, это гонки на танках по пересеченной местности, экзамен крапового берета, единоборство и многое другое с участием главного героя авторской разработки — молодого парня, который служит в белорусской армии. Кроме того, ребята познакомятся с рассказами о его жизни и приключениях», — добавила секретарь ЦК БРСМ.-0-