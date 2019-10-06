Некоторые выходы со станций метро «Могилевская» и «Фрунзенская» закроют на пару недель

Источник материала: Tut.by

В октябре на ремонт частично закроют один из выходов со станции метро «Могилевская», а на «Фрунзенской» — один выход полностью. Об этом предупреждает пресс-служба Минского метрополитена.

На станции «Могилевская» частично закроют выход № 3−1 (в сторону сквера Беларусь Партизанская) на период с 7 по 19 октября.





А на «Фрунзенской» с 8 по 31 октября полностью закроют выход № 4−2 (в сторону магазина «Брусничка»). Пассажирам приносят извинения за временные неудобства.





В этом году по всему Минску ремонтируют выходы из метро: сначала были станции «Академия наук», «Парк Челюскинцев», «Автозаводская» и «Первомайская». Затем «Московская», «Купаловская», «Партизанская» и «Фрунзенская». Также идут работы на «Площади Победы». В сентябре обновляли выходы на «Востоке».