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Ребенок, упавший с перил в ТЦ «Стрелец» в Могилеве, получил тяжелые травмы

07.10.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ребенок, упавший с перил в торговом центре 5 октября, получил тяжкие телесные повреждения. Об этом mogilev. online сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.


Фото: mogilev. online

Вечером 4 октября восьмилетний мальчик был с друзьями в ТЦ «Стрелец» в Могилеве. Во время игры он перелезал с третьего на второй этаж лестничного пролета. Ребенок повис на руках, но не удержался и упал. В результате получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.

По данному факту УСК проводит проверку.

 
Теги: Могилев
 
 
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