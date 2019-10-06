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Ребенок, упавший с перил в ТЦ «Стрелец» в Могилеве, получил тяжелые травмы
07.10.2019 12:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ребенок, упавший с перил в торговом центре 5 октября, получил тяжкие телесные повреждения. Об этом mogilev. online сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
Вечером 4 октября восьмилетний мальчик был с друзьями в ТЦ «Стрелец» в Могилеве. Во время игры он перелезал с третьего на второй этаж лестничного пролета. Ребенок повис на руках, но не удержался и упал. В результате получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован.
По данному факту УСК проводит проверку.
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