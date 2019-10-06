ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин проверял, работает ли походная плитка - в квартире случился пожар

07.10.2019 12:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вечером 6 октября на первом этаже семиэтажки горела квартира на Тикоцкого, 2. Пострадал один из жителей. Подробности сообщает МЧС.


Хозяин квартиры на улице Тикоцкого решил проверить, работает ли походная плитка. Он подключил к ней газовый баллон, обнаружил утечку газа. Мужчина пытался зажать редуктор искрообразующим инструментом, но из-за этого газовая смесь вспыхнула, загорелось имущество в доме. Он вынес горящий баллон в общий коридор и сообщил соседям о пожаре — те эвакуировались сами.

Огонь распространился на коридоры квартир, которые находятся по соседству с загоревшейся.

Хозяина походной плитки доставили в больницу с ожогами кистей обеих рук второй степени (5%).




Спасатели эвакуировали девятерых жителей квартир с первого по седьмой этаж, среди них был четырехлетний ребенок.

Огонь повредил вещи в коридорах и в одной из комнат, испорчены входные двери, закопчены стены, потолок и лестничная площадка. Возгорание ликвидировали за 13 минут.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 94
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 6 октября на первом этаже семиэтажки горела квартира на Тикоцкого, 2.
 
Новости дня
Новости общества
 
Ребенок, упавший с перил в ТЦ «Стрелец» в Могилеве, получил тяжелые травмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика