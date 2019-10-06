Минчанин проверял, работает ли походная плитка - в квартире случился пожар

Источник материала: Tut.by

Вечером 6 октября на первом этаже семиэтажки горела квартира на Тикоцкого, 2. Пострадал один из жителей. Подробности сообщает МЧС.





Хозяин квартиры на улице Тикоцкого решил проверить, работает ли походная плитка. Он подключил к ней газовый баллон, обнаружил утечку газа. Мужчина пытался зажать редуктор искрообразующим инструментом, но из-за этого газовая смесь вспыхнула, загорелось имущество в доме. Он вынес горящий баллон в общий коридор и сообщил соседям о пожаре — те эвакуировались сами.

Огонь распространился на коридоры квартир, которые находятся по соседству с загоревшейся.

Хозяина походной плитки доставили в больницу с ожогами кистей обеих рук второй степени (5%).













Спасатели эвакуировали девятерых жителей квартир с первого по седьмой этаж, среди них был четырехлетний ребенок.

Огонь повредил вещи в коридорах и в одной из комнат, испорчены входные двери, закопчены стены, потолок и лестничная площадка. Возгорание ликвидировали за 13 минут.