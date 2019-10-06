﻿ ГРОЧС проверил «Пинское ПМС» и СШ № 10 на выполнение требований пожарной безопасности. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГРОЧС проверил «Пинское ПМС» и СШ № 10 на выполнение требований пожарной безопасности

07.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

ГРОЧС проверил «Пинское ПМС» и СШ № 10 на выполнение требований пожарной безопасности
В соответствии с пунктом 385 плана выборочных проверок на 1 полугодие 2019 г по Брестской области проведена выборочная проверка ГУПП «Пинское ПМС» (Брестская область, Пинский район, д. Галево,  ул. Пинская, д. 1).  В ходе проверки установлено, что директором ГУПП «Пинское ПМС» не организован противопожарный режим на территории объекта, не проведено обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, пути эвакуации не в полной мере готовы к применению. Данные нарушения имеют место в виду недостаточного уровня контроля со стороны руководства. За данные нарушения к административной ответственности по ч.1 ст. 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях привлечены руководитель и инженер по ТБ.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.

* * *

В соответствии с пунктом 495 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 20.06.2019 г. №24, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 20 июня 2019 года по 26 июля 2019 года провел проверку государственного учреждения образования «Средняя школа №10 г. Пинска», Брестская область, г. Пинск, ул. Шапошника, д. 25, УНН 291366920, совместно с директором Томильчиком Сергеем Владимировичем. В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Эльвира Герман не попала в финал чемпионата мира в Дохе
Новости дня
Новости общества
 
Три женщины ушли за грибами и заблудились в лесу под Витебском, их ищут с прошлого вечера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика