ГРОЧС проверил «Пинское ПМС» и СШ № 10 на выполнение требований пожарной безопасности

Источник материала: Полесская правда



В соответствии с пунктом 385 плана выборочных проверок на 1 полугодие 2019 г по Брестской области проведена выборочная проверка ГУПП «Пинское ПМС» (Брестская область, Пинский район, д. Галево, ул. Пинская, д. 1). В ходе проверки установлено, что директором ГУПП «Пинское ПМС» не организован противопожарный режим на территории объекта, не проведено обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, пути эвакуации не в полной мере готовы к применению. Данные нарушения имеют место в виду недостаточного уровня контроля со стороны руководства. За данные нарушения к административной ответственности по ч.1 ст. 23.56 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях привлечены руководитель и инженер по ТБ.

Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.

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В соответствии с пунктом 495 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 20.06.2019 г. №24, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 20 июня 2019 года по 26 июля 2019 года провел проверку государственного учреждения образования «Средняя школа №10 г. Пинска», Брестская область, г. Пинск, ул. Шапошника, д. 25, УНН 291366920, совместно с директором Томильчиком Сергеем Владимировичем. В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.

Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.