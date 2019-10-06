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ГРОЧС проверил «Пинское ПМС» и СШ № 10 на выполнение требований пожарной безопасности
07.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Инженер ИНиП Пинского ГРОЧС А.В.Колб.
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В соответствии с пунктом 495 плана выборочных проверок на первое полугодие 2019 года в Брестской области и предписанием на осуществление надзорных функций от 20.06.2019 г. №24, руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктом 1 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», в период с 20 июня 2019 года по 26 июля 2019 года провел проверку государственного учреждения образования «Средняя школа №10 г. Пинска», Брестская область, г. Пинск, ул. Шапошника, д. 25, УНН 291366920, совместно с директором Томильчиком Сергеем Владимировичем. В ходе проверки нарушений Закона Республики Беларусь «О пожарной безопасности», технических нормативных правовых актов системы противопожарного нормирования и стандартизации не выявлено.
Старший инспектор ИНиП Пинского ГРОЧС С.В. Янкович.
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