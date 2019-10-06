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Три женщины ушли за грибами и заблудились в лесу под Витебском, их ищут с прошлого вечера
07.10.2019 12:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три женщины вчера отправились в лес в Витебском районе за грибами — и пропали. Их ищут до сих пор, сообщает МЧС.
Три женщины — 55, 53 и 42 лет — не вернулись из леса в районе деревни Шарки Витебского района вечером 6 октября — и их родственники позвонили в МЧС. Сразу начали поиски, однако до сих пор они не принесли результатов. Сейчас женщин ищут милиционеры и спасатели.
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