Три женщины ушли за грибами и заблудились в лесу под Витебском, их ищут с прошлого вечера

Источник материала: Tut.by

Три женщины вчера отправились в лес в Витебском районе за грибами — и пропали. Их ищут до сих пор, сообщает МЧС.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Три женщины — 55, 53 и 42 лет — не вернулись из леса в районе деревни Шарки Витебского района вечером 6 октября — и их родственники позвонили в МЧС. Сразу начали поиски, однако до сих пор они не принесли результатов. Сейчас женщин ищут милиционеры и спасатели.

В регионе, напомним, очень холодно : сегодня до +4°С и мокрый снег.