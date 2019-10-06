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Городской парк Кировска обновляется новыми архитектурными формами. Красоту нужно беречь!

07.10.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Городской парк Кировска обновляется новыми архитектурными формами. Красоту нужно беречь!

Наверное, всякий, кто в последнее время посещал городской парк, обратил внимание на его обновление в ходе подготовки к районному празднику тружеников села “Дажынкі-2019”. Здесь появляются новые архитектурные формы, которые, несомненно украшают одно из главных мест отдыха кировчан и гостей города, придают парку эстетику.

Пожалуй, самая яркая и интересная архитектурная форма — это обновленная мельница неподалеку от зооуголка. Не так давно она предстала в новом обличии и ярком цвете. Лопасти мельницы связаны между собой общим кругом, который украшают слова с главными в жизни каждого их нас понятиями: “счастье”, “дружба”, любовь”, “мечта”.

Аллею парка в районе ул.Советской “охраняют” теперь две скульптуры львов, которые, расположившись на постаментах, важно “наблюдают” за прохожими в обе стороны тротуарной дорожки. Несколько декоративных металлических конструкций появилось вблизи фонтана, среди них — красивый мостик — уже второй в парке. В скором времени на входе будут установлены металлическая арка и резные ворота.

Безусловно, все парковые композиции предназначены для того, чтобы радовать глаз, создавать хорошее настроение.  Вот только, к сожалению, не все это понимают. Увы, довольно часто можно наблюдать, как на той же мельнице пытаются “прокатиться” некоторые подростки, а перила мостика зачем-то расшатать. Думается, в их поведение должны вмешаться взрослые — родители, учителя, сотрудники правоохранительных органов, которые смогут разъяснить правила поведения в общественных местах и смысл благоустройства населенных пунктов, бережного отношения к труду других и заботе о своей малой родине. 


Городской парк Кировска обновляется новыми архитектурными формами. Красоту нужно беречь!


Городской парк Кировска обновляется новыми архитектурными формами. Красоту нужно беречь!


Городской парк Кировска обновляется новыми архитектурными формами. Красоту нужно беречь!

 
 
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