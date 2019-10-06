Городской парк Кировска обновляется новыми архитектурными формами. Красоту нужно беречь!

Источник материала: Кировец





Наверное, всякий, кто в последнее время посещал городской парк, обратил внимание на его обновление в ходе подготовки к районному празднику тружеников села “Дажынкі-2019”. Здесь появляются новые архитектурные формы, которые, несомненно украшают одно из главных мест отдыха кировчан и гостей города, придают парку эстетику.

Пожалуй, самая яркая и интересная архитектурная форма — это обновленная мельница неподалеку от зооуголка. Не так давно она предстала в новом обличии и ярком цвете. Лопасти мельницы связаны между собой общим кругом, который украшают слова с главными в жизни каждого их нас понятиями: “счастье”, “дружба”, любовь”, “мечта”.

Аллею парка в районе ул.Советской “охраняют” теперь две скульптуры львов, которые, расположившись на постаментах, важно “наблюдают” за прохожими в обе стороны тротуарной дорожки. Несколько декоративных металлических конструкций появилось вблизи фонтана, среди них — красивый мостик — уже второй в парке. В скором времени на входе будут установлены металлическая арка и резные ворота.

Безусловно, все парковые композиции предназначены для того, чтобы радовать глаз, создавать хорошее настроение. Вот только, к сожалению, не все это понимают. Увы, довольно часто можно наблюдать, как на той же мельнице пытаются “прокатиться” некоторые подростки, а перила мостика зачем-то расшатать. Думается, в их поведение должны вмешаться взрослые — родители, учителя, сотрудники правоохранительных органов, которые смогут разъяснить правила поведения в общественных местах и смысл благоустройства населенных пунктов, бережного отношения к труду других и заботе о своей малой родине.

















