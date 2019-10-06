16-летняя борисовчанка Эва Безсонова выиграла международный конкурс документального кино

Источник материала: Единство

Некоторые работы, по словам директора фестиваля "Евразия.DOC", президента продюсерского центра "Студия Третий Рим" Валерия Шеховцова, буквально "взорвали" сайт фестиваля, на котором было объявлено зрительское голосование. Фильмом-победителем признана картина "Дом" Эвелины Безсоновой.

"Эвелина – самый молодой участник конкурса. Работы всех победителей так или иначе были связаны с домом, но речь всегда шла о людях. Но когда поднялся вопрос о том, что люди должны дарить свое тепло и тем, кто от них зависит, никто не остался равнодушным. Это очень прочувствованная работа", – отметил руководитель информационного агентства Sputnik Беларусь Андрей Качура.

16-летней борисовчанке в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь вручили диплом и памятный подарок.

"У меня нет слов. Я редко плачу от счастья, но я просто нереально счастлива. Я обещаю всем, что вы меня еще увидите, услышите не раз. Это только начало", – пообещала Эвелина Безсонова.

Победителем молодежного конкурса стал белорусский фильм "Деревня Дудичи", который создала Ксения Лебедева: картина отражает жизнь в чернобыльской зоне отчуждения. На втором месте оказался Ернар Токтаганов из Нур-Султана с фильмом "Дом Матери", престижное серебро разделил с ним Антон Гриднев из Тольятти за работу "Жить в 90". Замкнул тройку (точнее, четверку) лидеров Иван Жимаев из Ставрополя, призовым местом была отмечена его лента "Вне времени".

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