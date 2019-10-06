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Каждая пятая женщина отказывается от аборта после предабортного консультирования

07.10.2019 13:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году благодаря предабортному консультированию спасли жизни более 2 тысяч детей. Их мамы передумали делать аборт и сохранили и беременность, и ребенка.


Фото: Reuters

В 2018 году 22% женщин, которые хотели сделать аборт, передумали и сохранили беременность и ребенка. Об этом во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре рассказала Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава.

Она напомнила, что предабортное консультирование в Беларуси ввели с 2014 года. Сейчас к этой работе подключены представители религиозных конфессий и общественных организаций. В новый проект закона «О здравоохранении» внесли норму о психологическом консультировании партнера и семьи.

По последним данным, более 97% будущих мам в Беларуси стали на учет по беременности до 12 недель. Это позволяет обеспечить женщинам оптимальное медицинское наблюдение, своевременное проведение профилактики осложнений беременности и состояния плода, а также лечение возникших заболеваний.

Младенческая смертность в 2018 году в Беларуси составила 2,5 случая на 1000 живорожденных. Выживаемость новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела — более 80%. С 2015 года ежегодно снижается показатель случаев тяжелой инвалидности у детей: в 2010 году — он был 47,2% а в 2018 года — 36,3% от количества детей, рожденных с инвалидностью.

 
 
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В прошлом году благодаря предабортному консультированию спасли жизни более 2 тысяч детей.
 
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