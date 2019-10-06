Щадящие методы обработки, нормы потребления и другие требования к горячему питанию школьников

Источник материала: Радзiма





Думаю, не сильно преувеличу, если скажу, что вопрос питания школьников — один из важнейших в организации работы учреждений образования. На мой личный взгляд, он занимает почетное третье место после учебно-воспитательного процесса и вопроса безопасности. И правда, ведь если ребенок, который 5—7 часов, а то и более проводит в школе, не будет в это время нормально питаться, то сначала успеваемость, а затем и его здоровье будут под большим вопросом. О том, как этот процесс организован в учреждениях образования Глусского района, мы беседуем с технологом отдела по образованию, спорту и туризму Раисой Свиридовой.

— Хорошее питание — залог не только здоровья, но и хорошей учебы ребенка, — начала разговор Раиса Егоровна. — В Глусском районе горячим питанием охвачено 97 процентов школьников, часть из них питается за родительскую плату, часть кушает бесплатно.

— Кто обеспечивается бесплатным питанием в школах?

— Бесплатными обедами у нас обеспечены все учащиеся сельских учебно-педагогических комплексов, это 303 человека, ученики 1—4-х классов школ райцентра, 270 человек, кроме того, бесплатное двух- и трехразовое питание получают дети из многодетных и малообеспеченных семей и дети с инвалидностью, к этой категории в нынешнем учебном году относится 385 ребят. В итоге получается 958 человек, или 70 процентов всех обучающихся (в школах в этом году занимается 1376 человек).

— Сколько раз в день питаются дети в школах? Вы упомянули, что некоторые едят два и три раза.

— Ребята 1—4-х классов получают завтрак и обед, а те из них, кто посещает группу продленного дня, — еще и полдник, при этом, повторю, обед для них бесплатный, а завтрак и полдник — за родительскую плату. Завтрак, обед, а в ГПД — и полдник получают также дети льготных категорий, о которых я сказала выше. Остальные ребята обеспечиваются одноразовым горячим питанием.

— Сколько стоят эти завтраки и обеды?

— Стоимость порции зависит от ее величины, а величина — от возраста ребенка. У нас определено три возрастные группы: 6—10 лет, 11—13 лет и 14—17 лет, соответственно и обед из трех блюд для них в среднем стоит 1 рубль 21 копейка, 1 рубль 38 копеек и 1 рубль 46 копеек. Завтрак и обед обходится в 2 рубля 1 копейку, а завтрак, обед и полдник — 2 рубля 67 копеек. Но здесь надо понимать, что в зависимости от меню цена эта может быть меньше или больше, но за месяц в среднем выходим именно на такую сумму.

— Вы сказали про меню — кто и как его составляет, насколько оно разнообразно?

— Меню для всех учебных заведений района единое, и составляет его технолог отдела по образованию, спорту и туризму, то есть я. Оно обязательно согласовывается с Центром гигиены и эпидемиологии. Главным требованием при составлении меню является выполнение норм питания по калорийности, соотношению и количеству пищевых веществ, повторяемость блюд, скажем, в течение двух дней они не должны повторяться, вообще же по разнообразию у нас 10-дневное меню, затем оно повторяется. В обязательном перечне для использования — 32 продукта питания, и на каждый из них своя норма, за 10 дней она должна быть выполнена. Возвращаясь к цене, скажу, что не всегда, выполняя нормы по продуктам, удается уложиться в ту сумму, которая выделяется, поэтому в школах, чтобы удешевить питание, стараются сами заготавливать овощи и фрукты на пришкольных участках или с помощью шефов — сельхозорганизаций и фермеров.

— Понятно, что в питании школьников на первом месте, как вы и сказали, его сбалансированность и полезность, но современным детям далеко не всегда нравятся полезные блюда. Как стараетесь выходить из такой ситуации?

— Да, при приготовлении блюд для детей используются щадящие методы обработки продуктов (варка, запекание, приготовление на пару), ничего жареного, кроме того, уменьшены нормы соли и сахара, в рационе обязательны молочная продукция, овощи, фрукты, разные крупы, рыба и так далее. Действительно, не всё это дети любят есть, поэтому мы стараемся использовать такие рецепты, где полезные, но непопулярные продукты можно замаскировать.

— Это как?

— Скажем, дети не любят морскую капусту, и мы ее используем в салате, например, со свеклой; не очень любят тушеную капусту, поэтому ее включаем в комбинированный гарнир вместе с пюре, творог даем в запеканках и сырниках, твердый сыр добавляется в салаты. Еще повара отмечают, что дети совсем не едят рыбу, значит, не выработана такая пищевая привычка, а это уже вопрос и предложение родителям — чаще дома готовить рыбу, ведь это очень полезный продукт: она улучшает работу нервной системы, укрепляет память, нормализует функции щитовидки и обмена веществ, свертывания крови. В общем, в деле выработки привычек полезного и разнообразного питания детей школе без родителей не обойтись.

— А еще в школьных столовых не обойтись без современного технологического оборудования — как они обеспечены всем необходимым?

— Всем необходимым наши школьные столовые обеспечены, и их материально-техническая база постоянно пополняется. Так, в текущем учебном году в гимназии и школе № 1 появились пароконвектоматы — современное оборудование для варки, выпекания и приготовления на пару, блюда, приготовленные в них, более полезны, они теряют меньше пищевых веществ и витаминов. Вся столовая посуда — из нержавеющей стали и фаянса, алюминиевых тарелок уже нет, уходим от использования алюминия и в кухонной посуде. Вообще же в этом году приобретено 11 единиц технологического оборудования, это, как я уже сказала, пароконвектоматы, холодильники, протирочная машина и другое. Кроме того, на всех пищеблоках установлены компьютерные программы расчета норм питания и денежных норм, в каждой школе есть ответственные за питание. Штат школьных столовых полностью укомплектован, на пищеблоках работает 46 человек, в том числе 25 поваров с категорией не ниже 4-й. Продукты поступают всегда свежие, мясо — в вакуумной упаковке, приготовленные блюда хранятся не более трех часов и раздаются горячими, не разогреваются. То есть я хочу сказать, что в учреждениях образования нашего района (не только в школах, но и в детских садиках тоже) организации питания уделяется большое внимание. При районном исполнительном комитете создана мониторинговая группа, куда, кроме представителей отдела по образованию, входят специалисты Центра гигиены, общепита, ее работой руководит заместитель председателя райисполкома Дмитрий Тимченко, группа следит за тем, чтобы качество детского питания было на высоком уровне. В результате наших общих усилий нормы питания в учреждениях образования района выполняются на 95 процентов, это хороший показатель, он выше среднеобластного. Но главное, конечно же, не цифры и проценты, а чтобы дети в школьных столовых ели с удовольствием и были здоровы.

В день нашего приезда, 1 октября, в школе № 2 райцентра утром давали макаронные изделия, творожную запеканку и кофейный напиток. Дежурные старшеклассницы разносили их малышам (завтракали ученики 1-го и 2-го классов). Судя по тому, с каким аппетитом ели дети, всё приготовленное пришлось им по вкусу. Среди любимых блюд школьной столовой они назвали, конечно же, котлеты с пюре, борщ, макароны с сыром и бутерброды с колбасой, робко прозвучало «суп», и один мальчик сказал, что любит рыбу с картошкой. Правда, по словам директора школы Елены Сличёнок, это, скорее, исключение, чем правило, так как рыба в общем-то не входит в список любимых детьми блюд.







Горячее питание в школе получает более 90 процентов обучающихся, рассказала Елена Григорьевна, а с учетом тех, кто берет перекусы из дома и в школьной столовой покупает булочку и чай, доходит да 100 процентов школьников. Здесь, как и в других учреждениях образования района, бесплатно питаются дети социально незащищенных категорий, обедают ребята 1—4-х классов, всего выходит 210 человек, остальные питаются за родительскую плату. Чтобы она была меньшей, в этом году на своем пришкольном участке здесь заготовили 2 тонны картофеля, более 200 килограммов свеклы, более 100 килограммов капусты, 20 килограммов фасоли, засолили 150 трехлитровых банок огурцов, насушили яблок, есть договоренность с местными фермерами Соколами и Борисевичем на заготовку капусты, свеклы, морковки, словом, овощное подспорье весьма внушительное. Еще, поделилась планами директор, в школе этой осенью будут закладывать молодой сад (посадят плодовые деревья, кусты), на саженцы частично заработали сами, частично финансово помогут индивидуальные предприниматели — бывшие ученики.

Но это позже, а сейчас вернемся в школьную столовую. Она не пустует ни одну перемену — завтраки, обеды, полдники, за один раз через нее проходит более 90 учеников, разного возраста, с разными пищевыми привычками, угодить всем — задача не из легких, но здесь стараются с ней справиться. На обед в школьном меню на этой неделе во вторник значились салат витаминный, суп молочный из гречки, рубленая котлета из мяса птицы с пюре, а на третье — компот из сухофруктов. Думается, такой комплекс обязательно подпитает силы растущих организмов.

Татьяна ЛУКАШЕВИЧ

Фото Анны АВУТУХОВОЙ