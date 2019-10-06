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Сколько детей в прошлом году родились с помощью ЭКО и как часто бесплодны мужчины

07.10.2019 14:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году около 1000 детей в Беларуси родились с помощью вспомогательных репродуктивных технологии, в том числе ЭКО.


Фото: Reuters

Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава в Национальном пресс-центре рассказала, что эффективность первой попытки ЭКО в 2018 году была 43,1%, то есть почти у каждой второй женщины получалось забеременеть и родить малыша. Это показатель сравним с мировым.

Специалист отметила, что среди бесплодных белорусских пар в 40% случаев бесплодны именно мужчины. В том числе и поэтому медики сейчас хотят уделять больше внимания их здоровью.

Людмила Легкая напомнила, что практически все роддома в стране работают по системе совместного пребывания матери и ребенка, а также в них поддерживаются принципы грудного вскармливания.

— В 2018 году приказом Минздрава утвердили регламент посещения роддомов и акушерских отделений. Он дал хороший результат, и мы продолжаем политику открытости. Вы знаете, это создало положительный имидж службе акушерства и гинекологии, потому что у людей стало меньше вопросов. Сейчас в каждый роддом могут прийти все члены семьи и посмотреть, пообщаться с мамочкой и маленькими детками, — заметила она.

Людмила Легкая сообщила, что в год возникает около 30−40 критических случаев в акушерской практике, о которых в том числе пишут и СМИ.

— Мы разбираем эти случаи, чтобы не допустить их в дальнейшем и знать, какой алгоритм действий разработать и внедрить по всей стране.

По словам специалиста, критические случаи в том числе связаны с хроническими заболеваниями женщин и тем, что во время беременности или после родов, их состояние ухудшается.

 
 
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В прошлом году около 1000 детей в Беларуси родились с помощью вспомогательных репродуктивных технологии, в том числе ЭКО.
 
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