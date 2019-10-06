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Очередные бесплатные консультации нотариусы Пинска и района приурочат ко Дню матери
07.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию.
Поддержка многодетных семей – один из основных приоритетов социальной политики государства, а потому для нотариального сообщества республики проведение подобных акций, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.
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