Очередные бесплатные консультации нотариусы Пинска и района приурочат ко Дню матери

Источник материала: Полесская правда



14 октября нотариусы нотариальной конторы г. Пинска (ул. Первомайская, 181), нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41) проведут акцию, приуроченную ко Дню матери.

В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию.