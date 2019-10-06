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Очередные бесплатные консультации нотариусы Пинска и района приурочат ко Дню матери

07.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Очередные бесплатные консультации нотариусы Пинска и района приурочат ко Дню матери
14 октября нотариусы нотариальной конторы г. Пинска (ул. Первомайская, 181), нотариальной конторы Пинского района (ул. Днепровской флотилии, 41) проведут акцию, приуроченную ко Дню матери.

В течение рабочего дня женщины, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, могут обратиться к нотариусу и получить консультацию по вопросам, входящим в его компетенцию.

Поддержка многодетных семей – один из основных приоритетов социальной политики государства, а потому для нотариального сообщества республики проведение подобных акций, стало уже традиционным. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, укрепление и поддержка института семьи.  Белорусская нотариальная палата отмечает высокую популярность бесплатных акций как у граждан, так и у юридических лиц. Ежегодно в ходе проведения акций нотариусы бесплатно консультируют порядка 15 тысяч обратившихся.

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