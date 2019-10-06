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В Пинске сельскохозяйственные ярмарки проходят до конца октября
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Источник материала:
Полесская правда
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Для обеспечения населения плодоовощной продукцией в городе Пинске будут функционировать сельскохозяйственные ярмарки по продаже сельхозпродукции:
- 12, 13 октября – парковка рынка «Солнечный», ул. Солнечная, 1;
- 19 октября – парковка магазина «Гипермаркет «Билд», ул. Брестская, 140А;
- 26, 27 октября – парковка рынка «Солнечный», ул. Солнечная, 1.
Для участия в ярмарке приглашаются сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и физические лица.
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