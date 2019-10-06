«Туалетная бумага в классе». Посмотрите, как выглядят уборные в разных школах

Источник материала: Tut.by

К началу учебного года Совет министров утвердил санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования. В документе довольно подробно прописали, как должны выглядеть школьные туалеты. TUT.BY попросил читателей из разных городов сфотографировать уборные в учебных заведениях, чтобы сравнить требования и реальность.



Фото: Reuters

В документе написано , что туалеты для детей пяти лет и старше должны быть разделены на мужские и женские, для работников учреждения — отдельные.

Унитазы в санузлах должны устанавливаться для детей до 10 лет — в закрывающихся без запора полукабинах, для детей от 11 лет — в закрывающихся на запор полукабинах.

На унитазах должны быть накладные сиденья, а в санузлах — урны и туалетная бумага. Возле умывальников, по постановлению правительства, должны быть дозаторы с жидким мылом, электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами).

Минск: « Бумагу дети берут с собой из класса, мы за нее платим сами»

Больше всего снимков нам прислали читатели из Минска. Так, например, по словам авторов фото, выглядят уборные на разных этажах гимназии № 31. В помещениях всегда чисто, запаха нет, а вот с бумагой не все так хорошо: иногда ее не бывает.









А ниже пример уборной из СШ № 19. Как видим, в помещении чисто, мыло и урны есть. На унитазе — накладное сидение.



Фото: читатели TUT.BY

Ниже фото из двух школ. На первом — одна из уборных в СШ № 37, на втором — СШ № 56. Про уборную в 37-й школе написали так: «Бумаги нет, пахнет средне, но аккуратно». Что касается 56-й школы, письмо было таким: «Туалетной бумаги нет, на четвертом этаже исправны не все защелки».



Фото: читатели TUT.BY

Вот одна из уборных СШ № 53. Здесь, как видим, есть не только мыло, но и сушилка для рук. А вот туалетной бумаги на фото незаметно.



Фото: читатели TUT.BY

А это снимки из СШ № 137. Их прислала мама одного из учеников. Эти туалеты, пояснила она, только для ребят 1−4 классов. Двери в уборных, как и написано в требованиях, без защелок.

— Туалетной бумаги и мыла в помещении нет. На туалетную бумагу родители сбрасываются, и дети, когда идут в уборную, берут ее в классе, — рассказывает мама. — Утром, когда все уберут, чисто, но дети довольно быстро приводят все в негодность.



Фото: читатели TUT.BY

На нижних снимках СШ № 140. По словам автора фото, это женский туалет для первых классов.

— Часто на унитаз не сесть, грязный, — пишет мама одной из учениц. — Туалетная бумага находится в классе, ее родители покупают сами. Мы приобрели ребенку еще личную туалетную бумагу, которую она хранит в своем шкафчике.



Фото: читатели TUT.BY

Дальше — одна из уборных в СШ № 190. Туалетная бумага есть. Правда подставки для нее на снимках не видно. Сантехника выглядит довольно аккуратно.



Фото: читатели TUT.BY

Брест, Гродно, Гомель: «Впервые побывала в школьном туалете. Была приятна удивлена»

Так, пишут читатели, выглядит одна из уборных в СШ № 4 Бреста. В туалете всегда чисто, пишет автор снимков, работают вытяжки, и есть туалетная бумага. Отдельные кабинки закрываются.



Фото: читатели TUT.BY

По словам читателей, школа № 39 Гродно — одна из самых многочисленных в городе. Несмотря на это, уборные тут выглядят, как в хорошем офисе.

— Сегодня впервые побывала в школьном туалете. Была приятна удивлена чистоте, — написала об уборной 39-й школы мама одного из учеников. — Все чисто, аккуратно. Не знаю, в каком состоянии туалеты у старшеклассников, но в младшей школе все очень неплохо.



Фото: читатели TUT.BY

А эти два снимка пример уборных в СШ № 3 Гомеля. В туалетах, написали нам читатели, чисто, почти всегда есть туалетная бумага, защелки работают.









Витебск: чисто, с бумагой перебои

Несколько снимков уборных прислали нам из учебных заведений Витебска. Так, например, выглядит одна из уборных гимназии № 5. По словам читателей, в туалетах всегда чисто, защелки работают, а вот с туалетной бумагой бывают перебои. Хотя в день, когда было сделано фото, она была.



Фото: читатели TUT.BY

Рассказывают читатели и про уборные в СШ № 17. Тут, пишут нам, всегда чисто, защелки работают, и почти всегда есть туалетная бумага. Внешне одна из уборных в этом учебном заведении выглядит так.









А эти снимки из СШ № 27. Туалетная бумага, пишут читатели, тут бывает редко, зато в помещении всегда чисто, и работают защелки.



Фото: читатели TUT.BY