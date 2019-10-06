﻿ «Туалетная бумага в классе». Посмотрите, как выглядят уборные в разных школах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Туалетная бумага в классе». Посмотрите, как выглядят уборные в разных школах

07.10.2019 14:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

К началу учебного года Совет министров утвердил санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования. В документе довольно подробно прописали, как должны выглядеть школьные туалеты. TUT.BY попросил читателей из разных городов сфотографировать уборные в учебных заведениях, чтобы сравнить требования и реальность.


Фото: Reuters

В документе написано, что туалеты для детей пяти лет и старше должны быть разделены на мужские и женские, для работников учреждения — отдельные.

Унитазы в санузлах должны устанавливаться для детей до 10 лет — в закрывающихся без запора полукабинах, для детей от 11 лет — в закрывающихся на запор полукабинах.

На унитазах должны быть накладные сиденья, а в санузлах — урны и туалетная бумага. Возле умывальников, по постановлению правительства, должны быть дозаторы с жидким мылом, электрополотенцами или держателями с бумажными салфетками (разовыми полотенцами).

Минск: «Бумагу дети берут с собой из класса, мы за нее платим сами»

Больше всего снимков нам прислали читатели из Минска. Так, например, по словам авторов фото, выглядят уборные на разных этажах гимназии № 31. В помещениях всегда чисто, запаха нет, а вот с бумагой не все так хорошо: иногда ее не бывает.



А ниже пример уборной из СШ № 19. Как видим, в помещении чисто, мыло и урны есть. На унитазе — накладное сидение.


Фото: читатели TUT.BY

Ниже фото из двух школ. На первом — одна из уборных в СШ № 37, на втором — СШ № 56. Про уборную в 37-й школе написали так: «Бумаги нет, пахнет средне, но аккуратно». Что касается 56-й школы, письмо было таким: «Туалетной бумаги нет, на четвертом этаже исправны не все защелки».


Фото: читатели TUT.BY

Вот одна из уборных СШ № 53. Здесь, как видим, есть не только мыло, но и сушилка для рук. А вот туалетной бумаги на фото незаметно.


Фото: читатели TUT.BY

А это снимки из СШ № 137. Их прислала мама одного из учеников. Эти туалеты, пояснила она, только для ребят 1−4 классов. Двери в уборных, как и написано в требованиях, без защелок.

— Туалетной бумаги и мыла в помещении нет. На туалетную бумагу родители сбрасываются, и дети, когда идут в уборную, берут ее в классе, — рассказывает мама. — Утром, когда все уберут, чисто, но дети довольно быстро приводят все в негодность.


Фото: читатели TUT.BY

На нижних снимках СШ № 140. По словам автора фото, это женский туалет для первых классов.

— Часто на унитаз не сесть, грязный, — пишет мама одной из учениц. — Туалетная бумага находится в классе, ее родители покупают сами. Мы приобрели ребенку еще личную туалетную бумагу, которую она хранит в своем шкафчике.


Фото: читатели TUT.BY

Дальше — одна из уборных в СШ № 190. Туалетная бумага есть. Правда подставки для нее на снимках не видно. Сантехника выглядит довольно аккуратно.


Фото: читатели TUT.BY

Брест, Гродно, Гомель: «Впервые побывала в школьном туалете. Была приятна удивлена»

Так, пишут читатели, выглядит одна из уборных в СШ № 4 Бреста. В туалете всегда чисто, пишет автор снимков, работают вытяжки, и есть туалетная бумага. Отдельные кабинки закрываются.


Фото: читатели TUT.BY

По словам читателей, школа № 39 Гродно — одна из самых многочисленных в городе. Несмотря на это, уборные тут выглядят, как в хорошем офисе.

— Сегодня впервые побывала в школьном туалете. Была приятна удивлена чистоте, — написала об уборной 39-й школы мама одного из учеников. — Все чисто, аккуратно. Не знаю, в каком состоянии туалеты у старшеклассников, но в младшей школе все очень неплохо.


Фото: читатели TUT.BY

А эти два снимка пример уборных в СШ № 3 Гомеля. В туалетах, написали нам читатели, чисто, почти всегда есть туалетная бумага, защелки работают.



Витебск: чисто, с бумагой перебои

Несколько снимков уборных прислали нам из учебных заведений Витебска. Так, например, выглядит одна из уборных гимназии № 5. По словам читателей, в туалетах всегда чисто, защелки работают, а вот с туалетной бумагой бывают перебои. Хотя в день, когда было сделано фото, она была.


Фото: читатели TUT.BY

Рассказывают читатели и про уборные в СШ № 17. Тут, пишут нам, всегда чисто, защелки работают, и почти всегда есть туалетная бумага. Внешне одна из уборных в этом учебном заведении выглядит так.



А эти снимки из СШ № 27. Туалетная бумага, пишут читатели, тут бывает редко, зато в помещении всегда чисто, и работают защелки.


Фото: читатели TUT.BY
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 95
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY попросил читателей из разных городов сфотографировать уборные в школах и сравнить то, как они должны выглядеть по постановлению Совмина, с тем, как выглядят, в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Маршрутка Борисов-Минск начала курсировать через "Великий камень"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
07.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика