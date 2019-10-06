В выходные в Гродно два часа спасали курицу, бегающую по дороге. К операции подключили ГАИ

Источник материала: Tut.by

Гродненец Станислав Цыбинский 5 октября оказался в необычной ситуации. В центре Гродно он спасал курицу, которая выбегала на дорогу и могла создать аварийную ситуацию. На помощь мужчина вызывал сотрудников ГАИ и МЧС. Операция по спасению птицы заняла около двух часов, сообщает hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Птица, по словам мужчины, сейчас находится в Пункте временного содержания безнадзорных животных. Но чтобы ее туда забрали, Станиславу пришлось вызванивать многие городские службы.

— Да, ситуация необычная, но кто-то должен был это сделать, — рассказывает Станислав. — Сначала курица гуляла по Мостовой, а после стала выбегать на дорогу. Я пытался ее словить, бегал за ней и отгонял под мост. Но птица все равно выбегала на проезжую часть. Тогда я решил позвонить в МЧС и милицию. Последние направили меня в ГАИ. Никто не хотел реагировать на мои звонки. Просто смеялись. Только после моего пятого звонка приехали сотрудники Госавтоинспекции. Они сказали, что это не их дело, но помогли вызвонить службу по отлову животных.

Мужчина говорит, что даже «ловцы» из САХа не хотели сначала ловить курицу, ссылаясь на другую специфику.



Фото: hrodna.life

— Говорили, что занимаются котами и собаками. А птицами кто займется? Это же чья-то собственность, тем более, создает проблему на дороге. В итоге больше двух часов своего времени мне пришлось потратить, чтобы городские службы обратили внимание на проблему. В итоге «ловцы» забрали курицу в Пункт временного содержания безнадзорных животных. Пообещали, что свяжутся с местным участковым, который будет искать владельцев птицы. Общими усилиями мы спасли курицу и обезопасили водителей на дороге. Надеюсь, скоро объявится хозяин, — добавил Станислав.