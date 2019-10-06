В Бобруйске двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа - и отделался ушибом и ссадиной

Источник материала: Tut.by

Днем 6 октября в Бобруйске двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, стал на машинку-каталку, взобрался на подоконник, открыл створку окна, оперся о москитную сетку — и выпал с пятого этажа, сообщает СК.



Фото: СК

Его мать в это время находилась на кухне.

К счастью, ребенок удачно упал на куст и практически не пострадал — получил ушиб и ссадину. Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру. Ребенка разу же отвезли в больницу и обследовали.

СК по данному факту проводит проверку.