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В Бобруйске двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа - и отделался ушибом и ссадиной
07.10.2019 14:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 6 октября в Бобруйске двухлетний мальчик, находившийся один в комнате, стал на машинку-каталку, взобрался на подоконник, открыл створку окна, оперся о москитную сетку — и выпал с пятого этажа,
Его мать в это время находилась на кухне.
К счастью, ребенок удачно упал на куст и практически не пострадал — получил ушиб и ссадину. Мальчика сразу же обнаружил прохожий и отнес в квартиру. Ребенка разу же отвезли в больницу и обследовали.
СК по данному факту проводит проверку.
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К счастью, ребенок удачно упал на куст.
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