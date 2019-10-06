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В Беларуси нехватка педиатров: ситуация лучше в Гродненской области, хуже - в Могилевской

07.10.2019 15:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси отмечается нехватка педиатров и врачей общей практики. Лучше всего ситуация с педиатрами обстоит в Гродненской области.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Людмила Легкая, начальник отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава в Национальном пресс-центре рассказала, что норматив обеспеченности педиатрами в Беларуси практически везде соблюдается — 1 врач на 800 детей.

— Если мы возьмем укомплектованность по физическим лицам, то она в этом году немного увеличилась и составила 74,3% (есть понятие укомплектованности по физическим лицам и ставкам, то есть один врач может работать не только на одну ставку. — Прим. TUT.BY). Самая лучшая обеспеченность педиатрами в Гродненской области, в Могилевской — немного хуже.

Специалист рассказала, что в медуниверситетах в Гомеле и Витебске нет педиатрического факультета. Поэтому уже три года подряд студентов лечебного факультета направляют в субординатуру по педиатрии. Также набор студентов на педиатрические факультеты, в том числе и по целевому направлению, увеличен. В целом в стране работают почти 4 тысячи врачей педиатрического профиля, из них врачей-педиатров больше 3,5 тысячи. Под педиатрическим профилем подразумеваются детские неврологи, офтальмологи, урологи и так далее.

Напомним, что ранее начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко рассказывала, что больше всего в Беларуси не хватает врачей-педиатров и врачей общей практики.

— Тех специалистов, которые в соответствии со своими должностными обязанностями могут оказывать медицинскую помощь в широком формате, заменяя и невропатолога, и окулиста, и ЛОРа по многим направлениям. Вот на этих специалистах мы делаем сегодня акцент. У нас большая потребность в среднем медицинском персонале. Мировой стандарт: 1 врач к 4 специалистам со средним специальным образованием. У нас этот коэффициент — 1 к 2,5−2,8. Он растет. И мы сейчас будем делать акцент на подготовке специалистов со средним специальным образованием, — говорила она.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси отмечается нехватка педиатров и врачей общей практики. Однако лучше всего ситуация с педиатрами обстоит в Гродненской области.
 
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