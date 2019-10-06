Всего почти 10 тысяч белорусок награждены орденом Матери

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси орденом Матери всего награждены около 10 тыс. женщин, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Только в 2019 году 567 матерей получили награды и денежные выплаты в размере пяти бюджетов прожиточного минимума», — отметил Валерий Ковальков.

Напомним, недавним Указом Президент Беларуси семь жительниц Пинщины удостоены ордена Матери . Среди них повар Логишинского торгового филиала «Янтарь» Пинского райпо Н.П. Драгун, работница иностранного торгово-производственного унитарного предприятия «Стэнлес» Ю.С. Казак, оператор машинного доения ОАО «Лопатино» Пинского района Н.П. Козбан, ремесленник из Пинска В.И. Кравчук, медсестра детской поликлиники Н.Н. Наумович, оператор машинного доения ОАО «Охово» Пинского района Л.К. Самкевич, домохозяйка из д. Завидчицы Пинского района А.С. Юхнюк.

Получить орден может каждая женщина, которая родила и достойно воспитала пятерых и более детей. Сфера деятельности значения не имеет: наград могут быть удостоены представительницы промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки.

«Государство высоко ценит кропотливый труд матерей по воспитанию новых поколений и формированию у них духовных и нравственных ценностей. Сегодня на укрепление института семьи и семейных ценностей направлены усилия всех органов управления, общественных организаций и гражданского общества. Особое внимание уделяется оказанию всесторонней помощи семьям, просвещению родителей, воспитанию, культурному развитию и сохранению здоровья детей», — заключил Валерий Ковальков.

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