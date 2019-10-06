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Всего почти 10 тысяч белорусок награждены орденом Матери
07.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«Только в 2019 году 567 матерей получили награды и денежные выплаты в размере пяти бюджетов прожиточного минимума», — отметил Валерий Ковальков.
Напомним, недавним Указом Президент Беларуси
Получить орден может каждая женщина, которая родила и достойно воспитала пятерых и более детей. Сфера деятельности значения не имеет: наград могут быть удостоены представительницы промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, торговли, учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального и бытового обслуживания населения, органов внутренних дел, домохозяйки.
«Государство высоко ценит кропотливый труд матерей по воспитанию новых поколений и формированию у них духовных и нравственных ценностей. Сегодня на укрепление института семьи и семейных ценностей направлены усилия всех органов управления, общественных организаций и гражданского общества. Особое внимание уделяется оказанию всесторонней помощи семьям, просвещению родителей, воспитанию, культурному развитию и сохранению здоровья детей», — заключил Валерий Ковальков.
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