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В Минске с поличным задержали крупного наркодилера из РФ. Позже в Смоленске изъяли 8 кг товара
07.10.2019 16:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Крупного наркодилера из России задержали оперативники на улице Неманской в Минске,
Подозреваемого задержали на съемной квартире в столице, где, по данным милиции, он хранил товар. У 36-летнего россиянина изъяли около 250 граммов расфасованного товара для продажи в Минском районе. Около двух сотен доз были у мужчины при себе, еще сотня была спрятана в морозилке.
По данным МВД, речь идет о крупном канале поставки наркотиков из России. Уже после задержания обвиняемого российские оперативники изъяли в Смоленской области еще около 8 кг наркотиков (метамфетамин, метилэфедрон, героин, гашиш и марихуана).
По данным оперативников, мужчина через мессенджеры получал от поставщика координаты тайников с товаром в Смоленске, а затем фасовал на тайники уже для потребителей. По такой же схеме сбывал наркотики и мелким продавцам в Беларуси.
Фигурант ранее уже был судим: за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство.
Теперь возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров). За это грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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Теперь мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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