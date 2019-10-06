Могилевчане выиграли чемпионат Польши по танцам на инвалидных колясках (помните, мы о них писали?)

Источник материала: Tut.by

Могилевчане Анна Иванова и Михаил Жигалов победили в Европейской программе на Открытом чемпионате Польши по танцам на инвалидных колясках. Соревнования проходили в городе Ломянки, сообщает ТРК «Могилев».





Lomianki 2019 Para Dance Sport Polish Open является генеральной репетицией перед чемпионатом мира, который пройдет в германском городе Бонне с 29 ноября по 1 декабря. А потому на польском паркете в разных танцевальных программах собрались все сильнейшие танцоры мира.

По дороге на гранд-финал могилевская пара планирует выступить 13 октября на Чемпионате Беларуси в Минске.

Кстати, наш большой текст о паре Иванова — Жигалов можно прочесть здесь .