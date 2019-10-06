В Витебске будут судить женщину, которая напала с ножом на улице на хозяев собаки и изрезала им лица

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование дела о нападении на двух жительниц Витебска, сообщает СК. После конфликта из-за собаки у потерпевших обезображены лица.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

По версии следствия, вечером 29 марта пьяная 51-летняя жительница Витебска на улице Гагарина в ходе внезапно возникшей ссоры бросилась на двух женщин — в ход пошли удары руками и ногами, а потом и нож.

Следователи говорят, что мотивом нападения стало недовольство фигурантки собакой потерпевших.

По заключению экспертов, у потерпевших женщин (им 21 и 46 лет) — тяжкие телесные повреждения, у них неизгладимо обезображены лица.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ей грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.

Обвиняемая под стражей, дело передано прокурору для направления в суд.