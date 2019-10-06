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В Витебске будут судить женщину, которая напала с ножом на улице на хозяев собаки и изрезала им лица
07.10.2019 16:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование дела о нападении на двух жительниц Витебска,
По версии следствия, вечером 29 марта пьяная 51-летняя жительница Витебска на улице Гагарина в ходе внезапно возникшей ссоры бросилась на двух женщин — в ход пошли удары руками и ногами, а потом и нож.
Следователи говорят, что мотивом нападения стало недовольство фигурантки собакой потерпевших.
По заключению экспертов, у потерпевших женщин (им 21 и 46 лет) — тяжкие телесные повреждения, у них неизгладимо обезображены лица.
Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Ей грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
Обвиняемая под стражей, дело передано прокурору для направления в суд.
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В Витебске будут судить женщину, которая напала с ножом на улице на хозяев собаки и изрезала им лица
Теперь ей грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.
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