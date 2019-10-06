Умер известный могилевский врач-кардиолог

Источник материала: Tut.by

Скоропостижно скончался кардиолог Федор Станкевич, сообщает mogilevnews.by.





На 66 году скоропостижно ушел из жизни врач Федор Михайлович Станкевич, возглавлявший до последнего времени кардиологическую больницу Могилевского областного лечебно-диагностическго центра.

7 октября в последний путь доктора с почетом проводили коллеги и многочисленные его пациенты. Прощание состоялось в Центре медицинской информации МОЛДЦ.

В здравоохранении Федор Михайлович проработал более 40 лет, из них непосредственно в кардиологической службе — свыше четверти века.