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Умер известный могилевский врач-кардиолог
07.10.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Скоропостижно скончался кардиолог Федор Станкевич,
На 66 году скоропостижно ушел из жизни врач Федор Михайлович Станкевич, возглавлявший до последнего времени кардиологическую больницу Могилевского областного лечебно-диагностическго центра.
7 октября в последний путь доктора с почетом проводили коллеги и многочисленные его пациенты. Прощание состоялось в Центре медицинской информации МОЛДЦ.
В здравоохранении Федор Михайлович проработал более 40 лет, из них непосредственно в кардиологической службе — свыше четверти века.
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7 октября в последний путь доктора с почетом проводили коллеги и многочисленные его пациенты.
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