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Умер известный могилевский врач-кардиолог

07.10.2019 16:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Скоропостижно скончался кардиолог Федор Станкевич, сообщает mogilevnews.by.


На 66 году скоропостижно ушел из жизни врач Федор Михайлович Станкевич, возглавлявший до последнего времени кардиологическую больницу Могилевского областного лечебно-диагностическго центра.

7 октября в последний путь доктора с почетом проводили коллеги и многочисленные его пациенты. Прощание состоялось в Центре медицинской информации МОЛДЦ.

В здравоохранении Федор Михайлович проработал более 40 лет, из них непосредственно в кардиологической службе — свыше четверти века.

 
 
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7 октября в последний путь доктора с почетом проводили коллеги и многочисленные его пациенты.
 
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