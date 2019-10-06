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Неделя матери пройдет в Могилевской области 8-14 октября

07.10.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Неделя матери пройдет в Могилевской области 8-14 октября

В Могилевской области, как и по всей республике, накануне ежегодно отмечаемого в нашей стране 14 октября Дня матери стартует Неделя матери. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Цель мероприятия — привлечь внимание к самой главной в жизни каждого женщине, окружить ее заботой и теплом, оказать заслуженные почести, помочь решить возникающие проблемы, обсудить вопросы охраны материнства и детства, здорового образа жизни, повышения престижа крепкой семьи.

Женщине, труженице, хранительнице семейного очага в эти дни будут посвящаться стихи, песни и музыка, слова благодарности и признательности, круглые столы, пресс-конференции, выставки, конкурсы, тематические вечера, концерты. В трудовых коллективах и учебных заведениях пройдут чествования матерей, встречи с ветеранами производства, поздравления молодых матерей с рождением первенцев. Все желающие смогут получить бесплатные консультации по вопросам семейно-брачных отношений, воспитания детей, здорового образа жизни, социальных льгот и гарантий, а также психолого-педагогическим, медицинским и правовым аспектам.

Одним из основных событий недели станет республиканский финал конкурса «Семья года», который пройдет 12 октября. Наш регион в состязании представит семья Николаевых из Октябрьского района города Могилева.

Традиционный торжественный прием состоится и в Могилевском облисполкоме в понедельник, 14 октября. Планируется, что в мероприятии примут участие 30 женщин со всего региона, в том числе 11 многодетных матерей, которые родили и воспитали пять и более детей. Им будет вручена высокая награда — орден Матери.

http://mogilev-region.gov.by

Фото носит иллюстративный характер.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилевской области, как и по всей республике, накануне ежегодно отмечаемого в нашей стране 14 октября Дня матери стартует Неделя матери. Об этом...
 
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