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«Сосед вышел на балкон - а мимо летит Илья». Подробности ЧП, где малыш выпал с 5 этажа - и остался здоров

07.10.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во дворе старой пятиэтажки на улице Карбышева в Бобруйске соседи все еще обсуждают вчерашнее происшествие: ребенок, выпавший из окна 5-го этажа в их доме, получил всего царапину и ушиб. «В рубашке родился», — говорят очевидцы ЧП и радостно сообщают, что мальчика уже перевели из реанимации в общее отделение.


Фото: СК

Влада, живущая в этом же доме, говорит, что часов в 11 утра 6 октября услышала крики за окном, выглянула на улицу — и увидела, как прохожие достают из кустов их двухлетнего соседа Илюшу. «Он очень громко кричал, сразу выбежала его мать».

Местные взволнованно рассказывают, что на улицу за пару минут выбежали многие жители дома — здесь все друг друга знают.

— Cосед с четвертого этажа вышел на балкон покурить, и в это время мимо него Илья пролетел. Так он побежал всем звонить в двери, чтобы скорую вызывали и на помощь бежали.

Мальчика внизу первым схватил случайный прохожий, мужчина лет сорока. Он укутал в свою куртку и малыша, и маму, выскочившую на улицу в чем была, — и всем двором здесь стали ждать скорую.


Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

До приезда скорой мама Виктория успела рассказать, что же произошло.

— Она, говорила, с Ильей была на кухне, готовила обед, мальчик играл с большой детской машинкой, — сообщила местная жительница Татьяна. — Соседка стояла у плиты, когда Илья залез на эту машинку, потом взобрался на подоконник и выпал вместе с москитной сеткой. Он вообще мальчик очень шустрый и подвижный — мог за несколько секунд куда угодно залезть.

Уточним, что СК в официальном сообщении утверждает, что ребенок был один в комнате в тот момент, когда его мать находилась на кухне.

Ребенок приземлился на огромный куст, который растет под окном. Москитная сетка же, вместе с которой падал малыш, защитила его от острых веток.

— Я потом пошла и посмотрела — куст колючий и жесткий. Так что это просто чудо, что у Ильи — всего одна царапина на лице, — с облегчением вздыхает Татьяна.


Семья малыша живет в пятиэтажке около года. Квартиру супруги снимают, с соседями уже успели подружиться.

— Очень хорошая пара, Илья у них — первенец. И это счастье, что все так обошлось.

Ребенок пробудет в стационаре еще сутки, пока врачи не убедятся, что с ним все в порядке. Вместе с сыном в больнице находится мать.

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Во дворе старой пятиэтажки на улице Карбышева в Бобруйске соседи все еще обсуждают вчерашнее происшествие: ребенок, выпавший из окна 5-го этажа в их доме, получил...
 
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