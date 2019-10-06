«А вы бы не так сделали?» Соцсети обсуждают поступок курсанта МЧС, отдавшего куртку замерзшему ребенку

Источник материала: Tut.by

В субботу вечером, когда после дежурства Виталий Панасевич, студент 3 курса Университета гражданской защиты МЧС возвращался в общежитие, он даже не ожидал, что в понедельник станет главным героем соцсетей. «Я лишь помог девочке согреться», — просто говорит о своем поступке молодой человек. Мама ребенка посчитала по-другому и написала в соцсетях добрый пост-благодарность курсанту. Сейчас под ее сообщением более сотни комментариев, в которых все называют Виталия героем.



Виталий Панасевич. Фото: пресс-служба Университета гражданской защиты МЧС

В воскресенье днем в группе «Инцидент Минска» в «ВКонтакте» появилось сообщение: «Выложите, пожалуйста, эти фото! Мужественный поступок от курсанта 3-го курса института МЧС. Поздно вечером сидели с дочкой на остановке, девочка начала говорить, что замерзла. Я ее обняла и пыталась согреть. К нам подошел курсант и дал куртку. Сам же он стоял без куртки, хотя автобуса еще долго не было. Пусть все увидят, какие есть хорошие парни».

За сутки пост собрал более сотни комментариев и несколько тысяч лайков. «Респект, курсанту!», «Одна из госструктур, которая еще богата на таких людей, которые думают о людях…», «Уважение родителям парня» — написали в комментариях пользователи.



Скриншот: из группы «Инцидент Минска» в «ВКонтакте»

Сам Виталий узнал о том, что ему пишут так много добрых слов, лишь в понедельник после обеда. Сообщили в пресс-службе университета. А еще представители вуза позвонили его маме, и сказали: сын у нее молодец.

— Недавно разговаривал с мамой по телефону, говорит, гордится мной, — скромно описывает ту беседу курсант и переходит к событиям субботнего вечера. — На «Минск-Арена» проходил концерт «Руки верх». Мы помогали обеспечивать пожарную безопасность. Когда все закончилось, я направился в общежитие. Добрался до станции метро «Могилевская» и стал ждать автобуса.

Часы показывали около 23.00. На улице было прохладно. В это время на остановку подошли мама с дочкой.

— На ребенке была легкая куртка, на маме — тонкое пальто, поэтому я тут же решил помочь, — рассказывает молодой человек. — А вы бы разве не так сделали?

Сам Виталий остался в бойцовке.

— Замерзли?

— В университете у нас такая физическая подготовка, что я готов к любой погоде, — отвечает собеседник.

До автобуса оставалось минут 10−12. Как оказалось, Виталию и маме с дочкой частично по пути. Когда транспорт приехал, они сели в салон и куртку ему сразу вернули.

— Мама девочки меня поблагодарила, и мы попрощались. Но я не ожидал, что она напишет об этом в соцсетях, — рассказывает собеседник. — На самом деле, это был простой поступок, но мне приятно, что у людей он вызвал столько добрых эмоций. Когда-то я поступил в Университет гражданской защиты МЧС, потому что хотел помогать людям. Ведь для спасателей такие вещи должны быть в порядке вещей.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com