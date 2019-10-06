Акция «Сохрани себе жизнь»: внимание ГАИ – на пешеходов

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Ежедневно мы являемся участниками дорожного движения, выступая в качестве пешехода, пассажира или водителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. И риски также присутствуют у обеих сторон. По сравнению с водителями, пешеходы физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией – как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход.

Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийности с участием пешеходов является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов.

В ходе проведения данного мероприятия особое внимание будет уделено участкам улично-дорожной сети, наиболее подверженным риску совершения наездов на пешеходов.

Ежедневно личный состав милиции общественной безопасности будет осуществлять надзор за соблюдением правил перехода проезжей части, а также пресекать нарушения данных правил, в том числе и в части использования световозвращающих элементов.

Стражи порядка проведут профилактические беседы, тематические выступления в трудовых коллективах и учреждениях образования, в ходе которых расскажут о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, основных угрозах и рисках безопасности на дорогах с учетом сезонных факторов, а также о правилах использования световозвращающих элементов

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что за нарушение ПДД пешеходами предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 3 базовой величины. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения, штраф возрастает до 5 БВ.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102.

Справочно: за 9 месяцев 2019 года на территории Минской области произошло 142 ДТП с участием пешеходов, в которых 112 человек получили травмы и 35 –погибли. По вине самих пешеходов произошло 58 ДТП.