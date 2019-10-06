16 октября, 6 ноября с 8.00 до 13.00 председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович НАВИЦКИЙ будет проводить личный прием граждан в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб. 401.
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"Прямая линия" и прием граждан
07.10.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
16 октября, 6 ноября с 8.00 до 13.00 председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович НАВИЦКИЙ будет проводить личный прием граждан в здании Борисовского районного исполнительного комитета, каб. 401.
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16 октября председатель Борисовского районного Совета депутатов Петр Викторович НАВИЦКИЙ будет проводить «прямую телефонную линию» с гражданами Борисовского...
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