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В Бресте за перевозку экстази судят россиянку: она утверждает, что груженый психотропом авто ей подарил друг
07.10.2019 17:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 октября в суде Брестского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению россиянки в незаконном обороте и перемещении психотропов через белорусскую границу.
На скамье обвиняемых оказалась 38-летняя россиянка Татьяна. Женщина прописана в Москве, но живет с мужем в немецком городе Кёльн. Суду она пояснила, что имеет несколько дипломов о высшем образовании, занимается предпринимательством: является соучредителем крафтовой пивоварни в Подмосковье, также сдает одну квартиру и ведет несколько коммерческих проектов, связанных с IT и продажей чая.
Женщину
Как отмечал ранее Государственный таможенный комитет, «это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет».
Во время заседания обвиняемая попросила рассматривать дело в закрытом режиме, так как оглашение некоторых сведений в суде может может поставить под угрозу ее жизнь и здоровье. Суд отклонил это ходатайство. Затем она попросила отложить на 10 минут процесс, так как плохо себя чувствовала:
— Меня трясет, — объяснила женщина. — У меня есть проблемы. Я сильно нервничаю.
«Первая моя мысль была, что это взрывчатка»
После десятиминутного перерыва процесс продолжился. Татьяна свою вину не признала ни по одному пункту обвинения. Она настаивала: не знала о том, что в ее Chrysler спрятана крупная партия психотропов. Обвиняемая утверждала, что автомобиль ей подарил друг Александр за несколько дней до ее задержания на границе.
— Мы с ним познакомились около четырех лет назад, когда у меня умерли родители. Я была в подавленном состоянии, и он появился в моей жизни. Втерся в доверие, пользовался моими вещами, жил в моем доме, — рассказала обвиняемая.
О прошлом своего друга женщина говорила немного. Она даже не хотела называть в суде его имя, так как опасалась мести с его стороны. Татьяна рассказала, что раньше Александр был сотрудником правоохранительных органов, потом работал в частных компаниях. На момент их знакомства молодой человек был безработный.
Татьяна некоторое время дружила с Александром, а затем он исчез из ее жизни — уехал к другой женщине. Около года они не общались друг с другом, а в 2018 году снова объявился.
— Он стал помогать мне и благодарить за то время, когда жил за мой счет. Дарил подарки, — объяснила обвиняемая.
Татьяна рассказала, что врачи посоветовали ей «как можно реже летать» и по возможности использовать для длительных путешествий автомобиль. Ее авто было неудобным, о чем она неоднократно говорила Александру. Тогда молодой человек предложил ей помощь с приобретением нового автомобиля. Его выбор пал на минивэн Chrysler. Татьяну такой вариант устроил.
Весной 2019 года Александр сообщил ей в мессенджере, что купил Chrysler и сказал, что ей нужно будет приехать за ним в Нидерланды. Татьяна в тот момент находилась в Москве. На самолете она прилетела в Нидерланды и в небольшом городе под Амстердамом забрала Chrysler со всеми документами. Денег с подруги Александр не взял. Мужу Татьяна не сказала правду о том, как у нее оказалось новое авто, чтобы не ревновал. Женщина зарегистрировала новый Chrysler в Германии и на следующий день выехала в Москву.
— Вы можете сказать, в чем была необходимость ехать в Москву на следующий день после регистрации автомобиля? — уточнил гособвинитель.
— Очень люблю Москву, Подмосковье в майские праздники. Нужно было открывать дачу. Кроме того были договоренности с несколькими людьми по моему бизнесу, была запись у зубного. Поэтому спешила вернуться домой до майских праздников, — ответила женщина.
Татьяна подчеркнула, что с собой в Москву везла личные вещи, электросамокат и напольный кондиционер, а о том, что в тайниках подаренного Chrysler находилась крупная партия экстази она не знала.
Почему границу решила пересекать через пункт пропуска «Домачево», который находится километров на 40 южнее от трассы Брест — Москва, она объяснила отсутствием очередей и тем, что ездила там раньше, дорогу знала.
— На границе машину остановили, отправили на рентген, обнаружили полости, направили в бокс углубленного досмотра, начали вскрывать обшивку и вытаскивать пакеты. Мне стало плохо. Я не поняла, что это могло быть. Первая моя мысль была, что это взрывчатка, — рассказала обвиняемая.
Телефонную переписку в мессенджере, где обсуждалось приобретение и последующая продажа неких «брикетов» весом 250 граммов, она объяснила тем, что речь шла не о запрещенных веществах, а о китайском чае пуэр, который был одним из ее коммерческих проектов.
От 8 до 15 лет
Женщина обвиняется в незаконном обороте и перемещении через границу наркотиков и особо опасных психотропов группой лиц по предварительному сговору. По самой суровой статье обвинения ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Обвинение настаивает, что ее виновность доказывается собранными материалами, показаниями свидетелей, а также сведениями, которые хранились в ее мобильных телефонах. Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Брестского района.
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В Бресте за перевозку экстази судят россиянку: она утверждает, что груженый психотропом авто ей подарил друг
Это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.
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