В Бресте за перевозку экстази судят россиянку: она утверждает, что груженый психотропом авто ей подарил друг

Источник материала: Tut.by

7 октября в суде Брестского района началось рассмотрение уголовного дела по обвинению россиянки в незаконном обороте и перемещении психотропов через белорусскую границу.



Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета

На скамье обвиняемых оказалась 38-летняя россиянка Татьяна. Женщина прописана в Москве, но живет с мужем в немецком городе Кёльн. Суду она пояснила, что имеет несколько дипломов о высшем образовании, занимается предпринимательством: является соучредителем крафтовой пивоварни в Подмосковье, также сдает одну квартиру и ведет несколько коммерческих проектов, связанных с IT и продажей чая.

Женщину задержали 2 мая этого года . По версии обвинения, неустановленное лицо на территории одной из стран Евросоюза передало ей крупную партию наркотиков и психотропов: 100 пакетиков экстази общим весом 99,7 кг, а также 357 граммов гашиша. Товар она спрятала в тайнике своего автомобиля Chrysler и попыталась провезти его через польско-белорусскую границу через пункт пропуска «Домачево». На белорусской стороне обвиняемая предоставила таможенникам декларацию, в которой было указано, что она перевозит электросамокат и напольный кондиционер. Однако при осмотре в салоне и багажнике авто обнаружили тайники, в которых хранился незаконный товар.



Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета

Как отмечал ранее Государственный таможенный комитет, «это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет».

Во время заседания обвиняемая попросила рассматривать дело в закрытом режиме, так как оглашение некоторых сведений в суде может может поставить под угрозу ее жизнь и здоровье. Суд отклонил это ходатайство. Затем она попросила отложить на 10 минут процесс, так как плохо себя чувствовала:

— Меня трясет, — объяснила женщина. — У меня есть проблемы. Я сильно нервничаю.

«Первая моя мысль была, что это взрывчатка»

После десятиминутного перерыва процесс продолжился. Татьяна свою вину не признала ни по одному пункту обвинения. Она настаивала: не знала о том, что в ее Chrysler спрятана крупная партия психотропов. Обвиняемая утверждала, что автомобиль ей подарил друг Александр за несколько дней до ее задержания на границе.

— Мы с ним познакомились около четырех лет назад, когда у меня умерли родители. Я была в подавленном состоянии, и он появился в моей жизни. Втерся в доверие, пользовался моими вещами, жил в моем доме, — рассказала обвиняемая.

О прошлом своего друга женщина говорила немного. Она даже не хотела называть в суде его имя, так как опасалась мести с его стороны. Татьяна рассказала, что раньше Александр был сотрудником правоохранительных органов, потом работал в частных компаниях. На момент их знакомства молодой человек был безработный.

Татьяна некоторое время дружила с Александром, а затем он исчез из ее жизни — уехал к другой женщине. Около года они не общались друг с другом, а в 2018 году снова объявился.

— Он стал помогать мне и благодарить за то время, когда жил за мой счет. Дарил подарки, — объяснила обвиняемая.

Татьяна рассказала, что врачи посоветовали ей «как можно реже летать» и по возможности использовать для длительных путешествий автомобиль. Ее авто было неудобным, о чем она неоднократно говорила Александру. Тогда молодой человек предложил ей помощь с приобретением нового автомобиля. Его выбор пал на минивэн Chrysler. Татьяну такой вариант устроил.

Весной 2019 года Александр сообщил ей в мессенджере, что купил Chrysler и сказал, что ей нужно будет приехать за ним в Нидерланды. Татьяна в тот момент находилась в Москве. На самолете она прилетела в Нидерланды и в небольшом городе под Амстердамом забрала Chrysler со всеми документами. Денег с подруги Александр не взял. Мужу Татьяна не сказала правду о том, как у нее оказалось новое авто, чтобы не ревновал. Женщина зарегистрировала новый Chrysler в Германии и на следующий день выехала в Москву.

— Вы можете сказать, в чем была необходимость ехать в Москву на следующий день после регистрации автомобиля? — уточнил гособвинитель.

— Очень люблю Москву, Подмосковье в майские праздники. Нужно было открывать дачу. Кроме того были договоренности с несколькими людьми по моему бизнесу, была запись у зубного. Поэтому спешила вернуться домой до майских праздников, — ответила женщина.

Татьяна подчеркнула, что с собой в Москву везла личные вещи, электросамокат и напольный кондиционер, а о том, что в тайниках подаренного Chrysler находилась крупная партия экстази она не знала.

Почему границу решила пересекать через пункт пропуска «Домачево», который находится километров на 40 южнее от трассы Брест — Москва, она объяснила отсутствием очередей и тем, что ездила там раньше, дорогу знала.

— На границе машину остановили, отправили на рентген, обнаружили полости, направили в бокс углубленного досмотра, начали вскрывать обшивку и вытаскивать пакеты. Мне стало плохо. Я не поняла, что это могло быть. Первая моя мысль была, что это взрывчатка, — рассказала обвиняемая.

Телефонную переписку в мессенджере, где обсуждалось приобретение и последующая продажа неких «брикетов» весом 250 граммов, она объяснила тем, что речь шла не о запрещенных веществах, а о китайском чае пуэр, который был одним из ее коммерческих проектов.

От 8 до 15 лет

Женщина обвиняется в незаконном обороте и перемещении через границу наркотиков и особо опасных психотропов группой лиц по предварительному сговору. По самой суровой статье обвинения ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Обвинение настаивает, что ее виновность доказывается собранными материалами, показаниями свидетелей, а также сведениями, которые хранились в ее мобильных телефонах. Рассмотрение уголовного дела продолжится в суде Брестского района.