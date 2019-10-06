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«Если б я был мэром». Алесь знает, какие три проблемы в Могилеве не решаются годами и как их все же решить

07.10.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У нас продолжается конкурс «Если б я был мэром». Любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Вот как здесь, например: проблемы не новые, но решения — о-о-очень интересные. Это мы о новом письме на конкурс «Если б я был мэром». Могилевчанин Алесь все подробно разложил — и даже, говорит, деньги не понадобятся.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В любом городе и в любой стране всегда существует ряд проблем, для решения которых одного желания мэра, его усилий и полномочий недостаточно. Мэр, возможно, и хочет построить в своем городе лучшую школу в мире, самый современный медицинский центр или свой "Диснейленд", но на это у города нет финансовых возможностей. Но есть ряд проблемных вопросов, которые мэру подвластны.

Экология

Первая и самая главная проблема, которая уже на протяжении года активно обсуждается всеми могилевчанами, — экология города. А именно — скопление большого количества химических предприятий в свободных экономических зонах.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Конечно, рабочие места городу нужны, и этот факт неоспорим, но не ценой жизни горожан и будущего поколения. Запах формальдегида слышен уже по вечерам не только в деревне Вейно, но и в совершенно противоположных частях города. Доходит просто до смешного: выбросы есть, а зафиксировать не можем, нужны повторные пробы и так далее, нет возможности делать это оперативно. В эти сказки уже просто никто не верит.

«Омск Карбон Могилев», который беспокоит экологов и местных, показали впервые за пять лет

Решение: создание современных стационарных независимых пунктов мониторинга. Если предприятия «Кроноспан», «Кронохем», «Мебелаин» и тем более «Омск Карбон», как они часто утверждают в СМИ, так «переживают за экологическую безопасность» и готовы на все, чтобы их производства работали без ущерба для экологии, то пусть за свой счет построят несколько современных стационарных станций по мониторингу окружающей среды и передадут их на баланс государству. Чтобы контроль и взятие проб на территории города велся независимо и постоянно, с обнародованием данных на интернет-сайте. Эти же станции могут отслеживать и радиационный фон, который с вводом Белорусской АЭС становится очень актуальным для белорусов.

Итог: предприятия уже не будут иметь права на ошибку и возможность скрыть вредные выбросы. Современные системы фильтрации будут работать постоянно, а не только на время приезда проверки и отбора проб. Чистые водоемы и воздух, а главное здоровые и счастливые люди — вот что мы получим.

Дороги

Вторая и не менее важная из видимых проблема нашего города — это его дороги. У дорог в городе давно нет «хозяина».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Несколько лет назад существовало дорожно-строительное предприятие, которое занималось исключительно строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом существующей дорожной сети города. В дальнейшем эта организация с целью «оптимизации» вошла в состав дорожно-мостового предприятия. ДМП осуществляет широкий спектр работ в городе: от покраски перил и уборки городских улиц от мусора и снега до содержания ливневой канализации, лестничных спусков, подземных переходов и пр. Но не имеет никакого (!) отношения к строительству и ремонту дорог.

Что дала эта «оптимизация»? Сокращение (а возможно, и нет) 3−5 человек ИТР (бухгалтера, директора, главного инженера и пр.) и в перспективе огромную потерю высококвалифицированных кадров (мастеров, дорожных рабочих, механизаторов и т. д.). Так как присоединить строителей к дворникам — это то же самое, что программистов к колхозу. В итоге и спрашивать вроде как не с кого. Ведь у руководства огромного предприятия под названием ДМП, помимо дорог, есть, я полагаю, и другие, не менее важные, проблемы.

Решение: создание отдельного дорожного ремонтно-строительного предприятия. Возможно, даже с участием частного инвестора: пусть ремонтом дорог занимаются специалисты, а не все подряд.

Создать современную независимую лабораторию и обеспечить надлежащий технический надзор на всех этапах выполнения работ. А то у нас то на Фатина плитка от дождя «шелушится», то в асфальте спустя 5 лет щебня не обнаружили.

Строительство дворовых территорий новых домов и благоустройство старых должно осуществляться только с использованием мелкоштучной плитки. Так как в дальнейшем ремонтом этих дворов занимается ЖЭУ, которое не имеет ни асфальтовых заводов, ни специальной техники, ни квалифицированных специалистов для работы с асфальтом.
Квадрат плитки может заменить любой рабочий, даже просто привезя ее на легковом автомобиле. А вот приезда дорожников с асфальтом ради вашей одной ямки будете ждать годами, обивая пороги исполкомов.

Возможно, чтобы получить дополнительное финансирование на ремонт дорожной сети, нужно отказаться от однолетних растений и огромных клумб, которых в городе немало и которые стоят огромных денег и не живут иногда и по полгода. Лучше больше высаживать деревьев и кустарников: и кислорода больше, и растут они не один год, один раз посадил  — и всё. Ведь без цветочка на клумбе жить можно, а вот ездить по ямам, уничтожая подвеску авто, и ходить по тротуарам, ломая ноги, уже неприятно. Если нет денег в бюджете, то зачем их тратить, как влюбленный подросток, на цветы?

Итог: у дорог в городе появится хозяин. Жесткий контроль качества поможет увеличить межремонтные сроки и сократить стоимость работ. Дворы наконец начнут ремонтироваться. То, что сэкономим на цветах, потратим на более нужное в данный момент.

Здравоохранение

Еще одна важная проблема — это состояние медицинских учреждений города.
Городская больница и городской роддом, ремонт которого идет уже несколько лет, выглядят так, будто это временно созданная клиника на базе старых казарм во времена военных действий. Нужно отдать должное нашим врачам, что им в 2019 году приходится работать в таких условиях. А пациентам остается только посочувствовать.


Фото: pixabay.com

Решение: может, стоит отказаться от отмечания в таких масштабах многочисленных праздников с огромными суммами за аренду звуковой и световой аппаратуры и гонорарами участвующих в них артистов? А то с салютами празднуем освобождение Могилева от фашистов, а потом лечим в коридорах больниц лежащих еще на советских койках жителей уже давно освобожденного города, живущих в независимой стране.

Давайте подведем общий итог: у нас прекрасный город. Есть в нем свои достоинства и недостатки, город живет и развивается, появляются новые дома, школы, парки и торговые центры. Многие проблемы, конечно, решаются. Многие еще наверняка решатся в ближайшее время. Но вот эти три проблемы не решаются годами: уже и не один глава города сменился, а проблемы все те же.

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Теги: Могилев
 
 
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А решение проблем могилевчанин предлагает такое, что и денег не нужно, представляете?
 
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