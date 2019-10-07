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В Лунинецком района мужчина попытался изнасиловать женщину, которая шла на поезд. Но та оказалась с мамой
07.10.2019 20:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Микашевичей задержали по подозрению в покушении на изнасилование 44-летней женщины, которая шла на поезд,
На поезд женщину провожала ее мать. Когда они расстались, мать услышала крики дочери. Она бросилась обратно, стала звать на помощь и вызвала милицию. Насильник успел стянул с жертвы джинсы и нижнее белье — но, испугавшись шума, бросился бежать.
В считанные минуты на место преступления прибыла милиция. Вместе с пострадавшей они стали объезжать улицы и осматривать укромные места.
— Подозреваемый спрятался в овраге, неподалеку от вокзала, где его и обнаружили, — рассказал начальник Лунинецкого отдела Депортамента охраны Анатолий Буневич. — Им оказался 38-летний местный житель. Его доставили в Микашевичское отделение милиции, а затем поместили в ИВС.
Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
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В Лунинецком района мужчина попытался изнасиловать женщину, которая шла на поезд. Но та оказалась с мамой
Насильник успел стянул с жертвы джинсы и нижнее белье. Но, испугавшись шума, бросился бежать.
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