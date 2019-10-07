В Лунинецком района мужчина попытался изнасиловать женщину, которая шла на поезд. Но та оказалась с мамой

Источник материала: Tut.by

Жителя Микашевичей задержали по подозрению в покушении на изнасилование 44-летней женщины, которая шла на поезд, сообщает «Медиа-Полесье».



Фото: Reuters

На поезд женщину провожала ее мать. Когда они расстались, мать услышала крики дочери. Она бросилась обратно, стала звать на помощь и вызвала милицию. Насильник успел стянул с жертвы джинсы и нижнее белье — но, испугавшись шума, бросился бежать.

В считанные минуты на место преступления прибыла милиция. Вместе с пострадавшей они стали объезжать улицы и осматривать укромные места.

— Подозреваемый спрятался в овраге, неподалеку от вокзала, где его и обнаружили, — рассказал начальник Лунинецкого отдела Депортамента охраны Анатолий Буневич. — Им оказался 38-летний местный житель. Его доставили в Микашевичское отделение милиции, а затем поместили в ИВС.

Лунинецкий райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.