В Беларуси почти 500 тыс. детей получают пособия

Источник материала: Газета Авангард





Почти 500 тыс. белорусских детей получают государственные пособия. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Постоянно совершенствуется система государственных пособий. Сегодня в связи с рождением в семье ребенка назначается до 11 видов пособий. Это разветвленная сеть выплат, она включает в том числе и социально уязвимые категории семей. Почти 500 тыс. детей получают пособия, это каждый третий в стране», — сказал Валерий Ковальков.

Помимо денежных выплат, семьям могут предложить поддержку в виде продуктов. Например, если семья является малообеспеченной, то для ребенка в возрасте до двух лет предлагают бесплатное детское питание. «За 6 месяцев текущего года бесплатным питанием было обеспечено практически 15 тыс. детей. При этом более 4 тыс. детей получили поддержку независимо от уровня дохода семьи — они родились двойнями и тройнями», — уточнил замминистра.

Предусмотрены и различные социальные услуги. Семьям могут оказывать консультационные, правовые, социально-психологические, социально-посреднические услуги. Организована работа клубов и кружков для формирования гармоничных внутрисемейных отношений и поддержки семей.

В частности, семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид, могут воспользоваться услугой социальной передышки. То есть на 28 дней в году поместить ребенка в дом-интернат и в это время решить свои социально-бытовые проблемы. «На момент помещения ребенка в интернат выплата всех пособий сохраняется, семья не несет никаких материальных затрат. В первом полугодии этого года передышку использовали 38 семей», — заключил Валерий Ковальков.-0-