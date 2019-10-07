«Незнакомка» с Лукашенко, скандал транспортников, курсант с курткой и спасение курицы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Если вы сейчас едете в столичном автобусе и вдруг забыли пробить талончик, предупреждаем: с сегодняшнего дня контролеры начнут проверять общественный транспорт в любом месте, а не только на остановках. Поднимут жезл, зайдут через переднюю дверь, заблокируют валидаторы… Вам это надо? Вот и мы считаем, что за проезд лучше все-таки заплатить и спокойно читать о том, какие еще новости были вчера.





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Начнем с большой политики. Глава МИД Владимир Макей рассказал , что скоро президент Александр Лукашенко посетит Евросоюз . Это произойдет до конца года и визит будет «нормальный и полноценный». А еще министр объяснил , почему все-таки к нам на прошлой неделе не прилетела Могерини . Об этом высказался также член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и, по его словам, из-за этого наши дружеские отношения с ЕС не изменятся.

, что . Это произойдет до конца года и визит будет «нормальный и полноценный». А еще министр , почему все-таки к нам на прошлой неделе . Об этом также член Еврокомиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан и, по его словам, из-за этого наши дружеские отношения с ЕС не изменятся. На минувшей неделе в кадры официальной хроники угодило общение Александра Лукашенко с неизвестной широкой публике женщиной. Дело было в Ереване. Мы выяснили , кто это — наши собеседники уверяют, что это «большой эксперт» в сфере торговли.





Похоже, у транспортников, которые проверяют водителей (например, маршрутчиков), назревает скандал: о невыносимых условиях работы и массовых увольнениях некоторые неравнодушные работники инспекции написали в Минтранс и прокуратуру. Говорят, что если так пойдет и дальше, на дорогах появится больше нарушителей, увеличится аварийность, а госбюджет недополучит денег. Посмотрим, чем дело закончится.

некоторые неравнодушные работники инспекции в Минтранс и прокуратуру. Говорят, что если так пойдет и дальше, на дорогах появится больше нарушителей, увеличится аварийность, а госбюджет недополучит денег. Посмотрим, чем дело закончится. Кстати, Госконтроль тоже решил взглянуть на наши дороги, но под другим углом: до конца октября проходит онлайн-опрос минчан о состоянии дорог и уличной сети . Так что можете высказаться .

. Так что . Нехватка кадров у нас не только в транспорте, но и в медицине: не хватает педиатров . Хуже всего ситуация на Могилевщине.

. ситуация на Могилевщине. Появилась свежая статистика по валютной ситуации и по ней видно, что белорусы делали в обменниках в сентябре , после того, как почувствовали снижение зарплат.

и по ней видно, , после того, как почувствовали снижение зарплат. А еще у нас вышла очередная история , которая очень четко иллюстрирует то, как происходит борьба с коррупцией и не только. Герой нашей статьи — Александр Ксенофонтов, коммунальник из Добруша с 17-летним стажем работы . Он купил насосы, чтобы люди не остались без воды, но сделал это, по мнению проверяющих, не так как надо. За это Александру Ксенофонтову грозит 3 года колонии усиленного режима. Чтобы попытаться себя оправдать, уже бывший коммунальник взял кредит, — чтобы выйти под залог. А чтобы заплатить адвокату будет брать второй кредит.

, которая очень четко иллюстрирует то, как происходит борьба с коррупцией и не только. Герой нашей статьи — . Он купил насосы, чтобы люди не остались без воды, но сделал это, по мнению проверяющих, не так как надо. За это Александру Ксенофонтову грозит 3 года колонии усиленного режима. Чтобы попытаться себя оправдать, уже бывший коммунальник взял кредит, — чтобы выйти под залог. А чтобы заплатить адвокату будет брать второй кредит. «За какую сумму вы купили головку пармезана?» «На какую сумму купили пирожное?» — это не отчет о семейных тратах, это мы продолжаем следить за судом над начальником управления Минздрава Людмилой Реутской. Там на днях выступали взяткодатели .

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Вот вам история чудесного спасения, которая произошла в Бобруйске. Ребенок, выпавший из окна 5-го этажа, получил всего царапину и ушиб . «Сосед с четвертого этажа вышел на балкон покурить, и в это время мимо него Илья пролетел. Так он побежал всем звонить в двери, чтобы скорую вызывали и на помощь бежали», — вспоминают до сих пор соседи.

. «Сосед с четвертого этажа вышел на балкон покурить, и в это время мимо него Илья пролетел. Так он побежал всем звонить в двери, чтобы скорую вызывали и на помощь бежали», — до сих пор соседи. А в соцсетях уже несколько дней обсуждают поступок курсанта МЧС . Он возвращался после дежурства в общежитие и увидел на остановке маму с дочкой. На ребенке была легкая куртка, на маме — тонкое пальто, девочка начала мерзнуть и курсант предложил ей свою куртку. Мама девочки написала про парня в соцсетях и история за выходные собрала сотни лайков и репостов. А вот вы бы как поступили?

. Он возвращался после дежурства в общежитие и увидел на остановке маму с дочкой. На ребенке была легкая куртка, на маме — тонкое пальто, девочка начала мерзнуть и курсант предложил ей свою куртку. Мама девочки написала про парня в соцсетях и за выходные собрала сотни лайков и репостов. А вот вы бы как поступили? В необычную ситуацию попал житель Гродно: он спасал… курицу! Она вышла на дорогу и могла создать аварийную ситуацию. Если вы думаете, что это просто, то ошибаетесь: операция спасения заняла два часа и к ней пришлось подключать ГАИ. Рассказываем, как это было .

Она вышла на дорогу и могла создать аварийную ситуацию. Если вы думаете, что это просто, то ошибаетесь: операция спасения заняла два часа и к ней пришлось подключать ГАИ. Рассказываем, . Оле! Прима! Из зала доносятся выкрики на испанском, хлопки и отстукивание ритма ногой. Публика становится одним целым с артистами, а концертный зал Молодежного театра эстрады на несколько часов погружается в атмосферу юга Испании. Яркие традиционные наряды, пленительное соло на гитаре и страстная энергия танца фламенко — посмотрите , как прошло выступление профессиональных артистов на концерте музыки и танца Flamenco Vivo.





А как вам такое искусство? В Национальном центре современных искусств открылась выставка пяти художников «Присутствие». Один из них — Алексей Кузьмич — пришел на открытие в плаще на голое тело (который потом сбросил). Перед этим он выпил таблетку виагры и прикрыл себя вывеской с надписью «Министерство культуры». По его словам, так он хотел выразить протест против «запретов и цензуры в данной государственной институции».

О СПОРТЕ

Смотрите, в белорусском футболе какие страсти кипят. В матче первой лиги чемпионата Беларуси «Барановичи» — НФК нападающий «Крумкачоў» Александр Яцкевич ударом головой порвал сетку хозяйских ворот . Судье пришлось приостановить матч, чтобы устранить повреждение.

какие страсти кипят. В матче первой лиги чемпионата Беларуси «Барановичи» — НФК нападающий «Крумкачоў» Александр Яцкевич ударом головой . Судье пришлось матч, чтобы устранить повреждение. А вот глава АБФФ Вадим Базанов пообещал до конца года обнародовать всю информацию о договорных матчах . «Возможно, нужно будет принимать какие-то меры, возможно, какие-то клубы будут понижены в статусе», — предупредил он.

до конца года обнародовать всю информацию . «Возможно, нужно будет принимать какие-то меры, возможно, какие-то клубы будут понижены в статусе», — предупредил он. Главный тренер нашей футбольной сборной Михаил Мархель определился, кто будет играть в матчах квалификации чемпионата Европы УЕФА 2020 против сборной Эстонии и Нидерландов . И вот кто вошел в состав национальной команды.

. И вот кто в состав национальной команды. Наши спортсмены из легкой атлетики впервые в истории остались без наград на двух подряд мировых первенствах. Глава Федерации Вадим Девятовский объяснил , почему так произошло.

на двух подряд мировых первенствах. Глава Федерации Вадим Девятовский , почему так произошло. Тем временем власти Кракова все-таки сдались: в 2023 году этот польский город примет Европейские игры.

Все новости за понедельник, 7 октября

Ну, а еще вчера был первый снег, видели? Если вдруг пропустили — можете посмотреть (некоторые тут же начали готовиться к зимним праздникам и снимать коттеджи ). Правда, синоптики говорят , что никакая это не редкость — снег в октябре, а вот температура, действительно, очень низкая. Но не расстраивайтесь: тепло еще вернется, а кое-где и вовсе будет +21°С. С этими теплыми мыслями отправляемся встречать новый день!

Ваша редакция