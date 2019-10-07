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В новом сквере в Бресте скоро откроют памятник Пушкину

08.10.2019 07:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Памятник Пушкину скоро откроют в одноименном сквере возле старого корпуса БрГУ, пишет «Брестская газета».


Открытие памятника запланировано на 11 октября. Сейчас рабочие наводят в пушкинском сквере порядок, чистят пешеходные дорожки, ровняют грунт, высаживают кусты.

По плану, здесь должны быть установлены ретро-скамейки и фонари, а рядом появится велопарковка. Есть и интересная задумка — пустить по стене здания светящиеся цитаты из стихов Пушкина.

В центре сквера уже установили постамент, который закрыли пленкой. Общая высота памятника Пушкину, основание которого выполнено из дымовского гранита, составит 2,7 метра.


Идея установки памятника принадлежит РОО «Русское общество». Его председатель Сергей Молодов рассказывал, что впервые об этом задумались еще 20 лет назад, когда праздновали 200-летие со дня рождения великого русского поэта. Власти Бреста положительно отнеслись к задумке, но долгие годы не удавалось ее воплотить, потому что общество не могло найти финансирование в России.

По словам Молодова, ситуация изменилась с приходом в Брест генерального консула Игоря Конякина, а окончательно помог решить вопрос теперь уже бывший посол Российской Федерации в Беларуси Михаил Бабич.

 
Теги: Брест
 
 
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Открытие памятника запланировано на 11 октября.
 
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