Утром Автозаводская ветка метро работала с перебоями: на «Пролетарской» женщина прыгнула под поезд

Источник материала: Tut.by

Утром 8 октября в соцсетях сообщалось о перебоях в движении поездов на Автозаводской линии метро. Оказалось, что под поезд на станции «Пролетарская» прыгнула пассажир.

Происшествие в подземке случилось сегодня в 7.09 утра, сообщает официальный аккаунт Минского метрополитена в твиттере. В это время пассажир прыгнула под поезд на второй главный путь. В 7.28 ее извлекли из-под состава. В 7.33 движение поездов на линии восстановили.

Метрополитен не сообщает о состоянии пассажира. Известно, что в подземке «проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур».