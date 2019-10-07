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Утром Автозаводская ветка метро работала с перебоями: на «Пролетарской» женщина прыгнула под поезд
08.10.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утром 8 октября в соцсетях сообщалось о перебоях в движении поездов на Автозаводской линии метро. Оказалось, что под поезд на станции «Пролетарская» прыгнула пассажир.
Происшествие в подземке случилось сегодня в 7.09 утра,
Метрополитен не сообщает о состоянии пассажира. Известно, что в подземке «проводятся соответствующие мероприятия специалистами различных структур».
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Происшествие случилось в 7.09 утра. В 7.33 движение поездов на Автозаводской линии восстановили.
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