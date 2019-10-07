«Если б я была мэром». Брестчанка Елена знает, что построить на месте аккумуляторного завода

Источник материала: Tut.by

Зачем брестскому мусороперерабатывающему заводу модернизация? Чего не хватает Речице? И как привлечь в город туристов? На эти и другие вопросы отвечает брестчанка Елена в своей заявке на наш конкурс «Если б я был мэром» . Вы же помните, что любой читатель TUT.BY может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей?





Начнем с наболевшего — транспорта

Во-первых, так как очень много жителей Речицы работают в Катином Бору, Дубровке и наоборот, хотелось бы организовать прямое беспересадочное сообщение между районами. Например, это может быть автобусный маршрут или маршрутное такси через Козловичи, Клейники в сторону Катиного Бора с заездом на Дубровку. В случае небольшой загруженности — хотя бы в час пик.

Во-вторых, к станции «Брест-Северный» подход есть только со стороны Речицы. Со стороны Дубровки на остановочный пункт попасть невозможно из-за забора вдоль железнодорожного полотна. Хотелось бы, чтобы был нормальный безопасный проход через пути к станции.

Озеленение и благоустройство

В последнее время вопросы экологии и охраны окружающей среды очень актуальны. В подтверждение статуса «зеленого города» хотелось бы во всех микрорайонах иметь облагороженные и обустроенные для отдыха «зеленые зоны», парки. На данный момент на той же Речице таких мест нет, гулять с детками негде.

Людей нужно приучить с детства к раздельному сбору мусора. А взрослых мотивировать быть экодружелюбными с помощью системы штрафов и бонусов: например, тем, кто собирает отходы раздельно, снижать тарифы на вывоз мусора, но повышать тем, кто все выбрасывает в один пакет.

Кроме того, предлагаю разработать программу, которая позволит в кратчайшие сроки (первыми в республике!) снизить использование, а в скором будущем полностью отказаться от пластиковых пакетов и одноразовых упаковок. И, конечно же, на базе имеющегося мусороперерабатывающего завода создать более крупное предприятие по переработке всех видов отходов с использованием современного новейшего оборудования и новейших технологий. А компост, который будут получать из отходов, бесплатно использовать для ухода за городскими парками, зелеными зонами. Единственное, что я бы вынесла его за пределы города (например, в район «Аэропорта на место злосчастного аккумуляторного завода).





Туристы, welcome

Важно сделать наш пограничный город еще более привлекательным для туристов, чтобы им захотелось задержаться не на один-два дня, а на недельки так на две. Чем можно привлечь туристов? Интересными событиями, мероприятиями и достопримечательностями.

Фестивали в Бресте надо развивать, выводить на международный уровень. Фестиваль джазовой музыки в дворике Брестской филармонии, проведенный в этом году, оставил след в сердце многих любителей джаза. А как вам идея летних вечеров классической музыки на Набережной или возле театра? Мне кажется, было бы интересно.

Городу не хватает современной большой концертной площадки или концертного комплекса с крытыми и открытыми залами. Например, на берегу Мухавца (по аналогии с «Дзинтари», только на берегу реки).

Очень хочется, чтобы в городе был какой-нибудь большой парк активного отдыха, где в одном месте было бы сосредоточено множество развлечений как для взрослых, так и детей: пейнтбол, лазертаг, веревочный городок, скалодром, тарзанка, различные квесты и многое другое. Для этого подошел бы какой-нибудь парк или лес в черте города.

5-й форт я считаю тоже очень интересной достопримечательностью Бреста, но недостаточно раскрученной и популярной. Может, стоит воссоздать подобие военных действий с траншеями, окопами, стрелялками, укрытиями? Для того, чтобы наши мальчишки и не только смогли окунуться в атмосферу того времени.

Понятное дело, что один мэр воплотить в жизнь все это не сможет. Нужна команда грамотных, энергичных, креативных, идейных специалистов. Поэтому считаю, что надо больше проводить соревнований, конкурсов, форумов по поиску таких специалистов (маркетологов, дизайнеров, экономистов), разыгрывать гранты. То есть всячески заинтересовывать нашу талантливую молодежь, чтобы даже и мысли не появлялось уехать за границу.

Ну и обратная связь мэра с жителями города просто обязательна.

Конкурс «Если б я был мэром» продолжается. Вы точно знаете, где и чего городу не хватает, а что из него лучше убрать? Придумайте план «руководства городом», опишите все свои идеи и инициативы, помечтайте вволю (можете даже мечтать о бюджетных деньгах на реализацию своих фантастических планов!) — и присылайте его нам. Победитель конкурса «Если б я был мэром» получит от редакции TUT.BY 300 рублей. Присылайте документ в формате doc или docx (или же видеоролик — как угодно) на электронный адрес: stanislav.korshunov@tutby.com с пометкой «Если б я был мэром». Подробные правила конкурса смотрите по ссылке .

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