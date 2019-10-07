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«У всего есть своя цена». Что прибалты и скандинавы делают из мусора и как на этом зарабатывают

08.10.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что в других странах производят из мусора, как растят чистые помидоры недалеко от полигона отходов, можно ли заработать на старых шинах и кто платит по 400 евро за треш-сумки? Собрали три истории о том, как в Латвии и Финляндии решают важную экологическую проблему и зарабатывают на модной сегодня теме — мусоропереработке.

История 1-я: Как «мусорным» газом отапливают теплицы, в которых растят помидоры за 4 евро


Сегодня на полигоне бытовых отходов в Гетлини не могут переработать только десятую часть привезенного из Риги и ее окрестностей мусора

Мы стоим посреди сортировочного завода. Посреди — значит, что справа, слева, спереди, сзади, сверху и снизу по транспортерам едет мусор. Я пытаюсь дышать коротко и через шарф, а диктофон медленно покрывается пылью, которая прилетает с конвейеров. Сквозь грохот доносятся слова работников: что сортируют, как работают, сколько зарабатывают. Переходим с лестницы на лестницу — на одном участке отделяют биомусор, на другом — магнитом притягивается металл, дальше — сортируют пластик. Машины отбирают то, что можно использовать повторно, то есть продать. На линии, кроме нас и провожатых, нет никого — все автоматизировано. На смене тут работает всего четыре человека — зарплата у них, кстати, больше тысячи евро.


Мусор прогоняют по всем лентам — так отсортировывают то, что сегодня можно переработать и продать

На заводе довольно громко, но звук, похожий на выстрел, который раздается вдалеке, перебивает этот шум — так время от времени тут разгоняют чаек, которые садятся на полигон. Но, кажется, далеко они не улетают — птиц тут очень много.

Есть что-то необычное в том, что на полигон мы приехали на дорогущих Jaguar i-PACE и Range Rover Evoque. Бренд декларирует постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания, снижение выбросов и использование в производстве экологичных современных материалов, поэтому тема нынешней автоэкспедиции, которую ежегодно проводит дилер «Атлант-М Британия», — экология.


У въезда на полигон есть заправка для электромобилей

На самом деле, если отойти метров триста от сортировочного завода, можно вообще не заметить, что мы находимся рядом с грудой мусора — запаха нет, чистые офисные помещения, неподалеку от которых расположены теплицы.


«Гетлини» — самый крупный сегодня полигон бытовых отходов в Латвии, сюда свозят мусор из Риги и 21 самоуправления Рижского района.

Старая гора, на которой еще в советские годы складировали несортированный мусор, была открыта в 70-е. Сейчас она поросла деревьями. Мусор свозят на новую гору — полигон уже не принимает опасные отходы, например, батарейки, аккумуляторы, бытовую химию и люминесцентные лампочки. Поэтому грузовики с мусором при въезде проходят через рентгеновскую рамку — определить, не везут ли чего-то неподходящего.


На заводе сортируют два вида металла — черный и цветной, два вида пластика — легкий и тяжелый. Отсортированное прессуют и упаковывают в специальные тюки. Это все потом продадут туда, где смогут переработать, например, в Польшу.


Спрессованный пластик, скорее всего, продадут в Польшу

Строительный мусор перерабатывают на месте в «Гетлини» — из него делают щебенку, которую потом тоже можно продать.


Крупногабаритные отходы, например, мебель, сразу везут на гору — их захоронят безопасным для окружающей среды способом. Сюда же отправляют то, что сегодня переработать нельзя, — старую обувь, синтетические вещи, те же памперсы. Не перерабатывается примерно десятая часть того, что привозят на полигон.

Биомусор, который за счет веса несложно отделить от всего остального — тоже отправляют на полигон. В течение пяти лет из него будут получать полигонный газ.


Рядом с теплицами из «мусорного газа» производят энергию

— Органические вещества гниют, и производится газ, похожий на природный. Газ легкий, исчезает, как и пузырьки из газированной воды, если открыть крышку, — объясняет наш экскурсовод, руководитель проектов «Гетлини Эко» Анда Зандберга. — Но мы умеем его собирать. Ставим трубы, всасываем с помощью насосов, очищаем и охлаждаем. Чистый газ сжигаем — так получаем электричество и тепло.

Соотношение такое: 40% — электроэнергия и 46% — тепловая энергия. Ежегодно предприятие продает в сети около 35 ГВт∙ч электроэнергии. Тепло же здесь считается побочным продуктом.

— Оно уходит на обогрев рабочих мест, подогрев реактора водоочистных устройств… и на отопление теплиц.


Теплицы занимают площадь, сравнимую с площадью шести хоккейных коробок

Идея использовать побочное тепло таким образом возникла на полигоне в 2011 году. Сейчас на территории предприятия работают современные теплицы, площадь которых равна площади шести хоккейных площадок. Всего тут растет 25 000 саженцев, в год они дают приблизительно 500 тонн томатов — помидоры как культуру агрономы выбрали именно из-за их теплолюбивости.

Растения высаживают не в землю, а в минеральную вату. Кусты «подвешены на грядках» — на расстоянии 70 см от поверхности земли. К ним подводится артезианская вода и минеральные вещества.


В теплицах работает примерно 20 человек, они передвигаются между «грядками» по рельсам на специальных машинах

Опыляют растения шмели, которых привозят из Бельгии. Когда в «Гетлини» только начинали выращивать помидоры, шмели умирали раньше положенного срока. Стали разбираться — оказалось, они перетрудились. Теплицы освещаются в среднем 17 часов в сутки, а пока есть свет, насекомое работает. Теперь на шмелиных домиках после обеда закрывается дверка — чтобы насекомые отдыхали.

Саженцы в теплицах высаживают в конце лета, в ноябре уже собирают урожай. Сезон длится до августа. Снимают помидоры два раза в неделю — по вторникам и четвергам, в неделю — примерно 15 тонн томатов.

В теплицах шутят: главный агроном Гунтар Страутс огурцы любит больше томатов, поэтому со временем здесь начали выращивать и их.


В огуречной теплице другой микроклимат, установлены счетчики, чтобы выполнять требования по энергоэффективности. Помещение оборудовано ltd-освещением, основные источники света — над растениями, а в три раза слабее — между ними. Оно обеспечивает урожай круглый год.


Кстати, овощи, выращенные у мусорного полигона, совсем не дешевые — помидоры в фирменном магазине стоят 4,2 евро, огурцы — 3,2 евро.

— Неужели покупают?

— Да, на Пасху у нас даже очередь стояла — все знают, что это местное, чистое, вкусное, все приходят, чтобы купить свое, — говорит Анда.

История 2-я: Как из старых шин одного авто можно произвести метр покрытия для детской площадки

В «Гетлини» не принимают старые шины, их в Латвии перерабатывают другие предприятия. Одно из них — Eco Baltia, около месяца назад оно открыло филиал в Тукумсе.


Несмотря на тестовый режим, территория уже загружена шинами — за неделю до нашего визита привезли шесть груженых машин, ожидаемая мощность предприятия — переработка 70 тонн в неделю.

Некоторые компании в Латвии делают специальные отчисления — шины на переработку они могут поставлять бесплатно. Если отчислений не было, сдать шины можно за деньги. Принимают их и от частных лиц, они могут отнести старые шины в пункты приема бесплатно.


Андрис Жимелис уверен, что у всего есть своя цена — у этих «шинных» гранул тоже

— Их можно переработать на гранулы, и это уже не кошмар, это продукт, который можно использовать. У всего есть своя цена, — образно говорит руководитель проекта Андрис Жимелис.

Он объясняет: сотрудники Eco Baltia забирают шины в пунктах приема, сортируют, достают из них корд и отправляют на переработку — шины режут и производят «полуфабрикат». Из него после сделают «чипсы», которые станут топливом для железобетонного завода. Материала, который пойдет на сжигание, за неполный месяц работы продали примерно 30−40 тонн. Рассчитывают реализовать и металл, который достали из шин.

Другая часть материала пока остается на предприятии — в контейнерах хранятся гранулы.


— Делаем тесты — производим гранулы побольше, помельче, рассылаем пробники по предприятиям, чтобы они смогли определить, как их использовать. Заказали тесты и в университете, мы им даем ассортимент, а они определяют, сколько там металла, какая текстура.


В производстве Range Rover Evoque использовались вторичные материалы

В перспективе гранулы планируют использовать для производства специальных покрытий, например, для детских площадок. Четырех шин от одного авто хватит примерно на 1 кв. метр такого покрытия.

— И есть на него спрос?

— Конечно. Мы сейчас начинаем работать с теми, кто производит покрытие. Неважно, в Латвии, или Литве, или Украине — кто будет заинтересован, тому и продадим.

История 3-я: Как продавать «мусорные мешки» по 400 евро

В одном из шоу-румов дизайнерского района Хельсинки мусором украшена витрина. Кажется, все то, что мы недавно видели на латышском сортировочном заводе, развесили у входа. Но никакого запаха тут, естественно, нет.


Зато есть обрезки кожи лося и даже лосося. Здесь выставляют Lovia trash bags — мусорные мешки, если перевести дословно.


Lovia — стартап, участники которого забирают обрезки кожи с предприятий, и из того, что обычно выбрасывают, делают дизайнерские сумки. Один из сохраненных таким образом материалов — действительно кожа лосося, после обработки и покраски похожая на змеиную.


Лососевая кожа — в центре

Фишка стартапа — описание цены. На своем сайте они рассказывают не только, из чего сделана сумка, откуда взят обрезок кожи, но и подробно расписывают, что включено в цену — работа мастера, налоги, оплата аренды шоу-рума, доставка и упаковка и пр.

Впрочем, это не значит, что дизайнерскую вещь вам продадут по себестоимости. Чтобы поддержать проект, его создатели предлагают заплатить в несколько раз больше. Цены на «мусорные сумки» доходят до 400 евро.

И тем не менее их заказывают и покупают, экология сегодня — очень модная тема.


Благодарим за организацию экоэкспедиции дилера Jaguar Land Rover в Беларуси «Атлант-М Британия», а также партнеров проекта — Технобанк и Латвийское внешнеэкономическое представительство в Республике Беларусь.

 
 
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Что в других странах производят из мусора, как растят чистые помидоры недалеко от полигона отходов, можно ли заработать на старых шинах и кто платит по 400 евро за...
 
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