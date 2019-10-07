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На Кировщине проводится ежегодная кампания по вакцинации против вируса гриппа

08.10.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Источник материала: Кировец

На Кировщине проводится ежегодная кампания по вакцинации против вируса гриппа

На Кировщине проводится ежегодная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Об этом сообщили в УЗ «Кировская центральная районная больница».

Вакцинация против вируса гриппа осуществляется вакциной «Гриппол плюс» производства Российской Федерации.
На бесплатной основе прививаются дети в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица старше 65 лет, медицинские и фармацевтические работники, лица, находящиеся в учреждениях круглосуточного пребывания, работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельности населения.
Работники предприятий, организаций будут прививаться на платной основе на основании заключенных договоров.
Вакцинация взрослого населения осуществляется в процедурном кабинете поликлиники после осмотра врача, детского населения — в прививочном кабинете детской консультации после осмотра врача педиатра.
Уделите время вашему здоровью! Сделайте прививку!

 
 
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На Кировщине проводится ежегодная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Об этом сообщили в УЗ «Кировская центральная районная больница»....
 
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