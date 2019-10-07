Источник материала: Кировец





На Кировщине проводится ежегодная кампания по вакцинации против вируса гриппа. Об этом сообщили в УЗ «Кировская центральная районная больница».

Вакцинация против вируса гриппа осуществляется вакциной «Гриппол плюс» производства Российской Федерации.

На бесплатной основе прививаются дети в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины, лица старше 65 лет, медицинские и фармацевтические работники, лица, находящиеся в учреждениях круглосуточного пребывания, работники государственных органов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельности населения.

Работники предприятий, организаций будут прививаться на платной основе на основании заключенных договоров.

Вакцинация взрослого населения осуществляется в процедурном кабинете поликлиники после осмотра врача, детского населения — в прививочном кабинете детской консультации после осмотра врача педиатра.

Уделите время вашему здоровью! Сделайте прививку!