Засаживать деревьями промзону будут в Могилеве 12 октября. Зовут помочь всех желающих

Источник материала: Tut.by

В промышленной зоне Могилева экоактивисты будут высаживать деревья 12 октября. И зовут всех помочь — саженцев будет 2,3 тысячи.

Акцию назвали «Зеленый щит», так как деревья высадят в свободной экономической зоне в районе узла № 4, где они станут защитой от негативного воздействия предприятий, говорят экоактивисты.

Предполагается, что высаживать деревья будут все заинтересованные, в том числе чиновники, сотрудники лесной и санитарной служб, резиденты промузла СЭЗ № 4.

Начало — в 09.00. Сбор — возле Вейнянского сельсовета. С собой по возможности стоит взять лопаты.