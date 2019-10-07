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Засаживать деревьями промзону будут в Могилеве 12 октября. Зовут помочь всех желающих
08.10.2019 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В промышленной зоне Могилева экоактивисты будут высаживать деревья 12 октября. И
Акцию назвали «Зеленый щит», так как деревья высадят в свободной экономической зоне в районе узла № 4, где они станут защитой от негативного воздействия предприятий, говорят экоактивисты.
Предполагается, что высаживать деревья будут все заинтересованные, в том числе чиновники, сотрудники лесной и санитарной служб, резиденты промузла СЭЗ № 4.
Начало — в 09.00. Сбор — возле Вейнянского сельсовета. С собой по возможности стоит взять лопаты.
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Высадят 2300 деревьев в свободной экономической зоне.
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