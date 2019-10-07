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«Если б я был мэром». Сергей мечтает сделать в Гродно больше пешеходных улиц и разобраться с движением

08.10.2019 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы помните, что у нас проходит конкурс «Если б я был мэром»? Любой читатель может прислать на редакционную почту свои идеи по улучшению города и побороться за главный приз — 300 рублей. Сергей серьезно подошел к проблемам города и, прогулявшись по центру Гродно, увидел недочеты, которые, будучи мэром, обязательно исправил бы.

Работа мэра, уверен Сергей, заключается в решении масштабных дел — привлечение инвестиций и развитие свободной экономической зоны, модернизация производств и создание рабочих мест, строительство жилья и замена коммуникаций, но великое берет начало с малого, считает гродненец — и предлагает решить сначала небольшие проблемы областного центра.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

…Итак, я мэр Гродно! Не успел сесть в кресло градоначальника — как сразу прочувствовал, сколько дел, вопросов и проблем свалилось на мою голову: экология и демография, работа предприятий, транспорт и дороги, образование и здравоохранение, сохранение исторического наследия и современное строительство, спорт и развлечения гродненцев, ЖКХ и торговля, а еще городской бюджет…

Но для начала прогуляюсь по городу и осмотрюсь.

Новоявленный мэр сразу же обратил внимание на клумбы в парке имени Жилибера. Говорит, мелочь, а неприятно — а ведь работы, чтобы исправить вывалившиеся камни из цветочниц, всего на несколько часов.



Мужчина сразу замечает, что парк выглядит неухоженным, а для того, чтобы придать ему более презентабельный вид, он бы пригласил сюда ландшафтного дизайнера. Гродненец уверен, что ситуацию можно исправить при помощи декоративных камней, кустарников и вечнозеленых насаждений. Также Сергей предлагает облагородить пустырь за зданием горисполкома.



Информационные стенды, указатели и пешеходные улицы

В последнее время в городе стали все чаще появляться интересные уличные объекты и инсталляции. Но выглядят они дешево и незатейливо, считает Сергей. Вот, например, указатель направления городов-побратимов Гродно на площади Ленина и механическая диорама с куклами в национальных костюмах возле театра кукол.

Когда смотришь на это творчество — присутствует странное ощущение, что опять сэкономили, чего-то не доделали — «не вложили душу», говорит Сергей.


Фото: vgr.by

На указателях не хватает расстояния до городов (а ведь хочется знать, да и принято так), а возле кукол хотелось бы видеть информацию о стране происхождения костюма и расписание на нескольких языках времени, когда диорама включается.

Обращает внимание гродненец и на информационный стенд в клумбе на углу площади Ленина и в парке. Говорит, что идея так себе: буковки текста мелкие, а информация расположена на уровне колен. Да и рядом с информационными стендами уже вытоптана трава. Надо исправлять.


Сергей считает, что городу нужно больше пешеходных улиц. И обещает, если станет мэром, сделать таковыми улицы Замковую и Виленскую около торгового центра «Неман», а чуть позже — и улицы Большую Троицкую, Давыда Городенского, Стефана Батория, Кирова и Карла Маркса. Нужно искать технические решения и принимать пускай и не самые популярные для водителей меры. Люди привыкли подъезжать ко входу — а ведь пройтись пару сотен метров будет и для здоровья водителя полезно, и для города большой плюс. И еще — никакого асфальта в историческом центре, только брусчатка из камня.

Внимание Сергея привлекают витрины в самом центре города. Говорит, что надо привлекать дизайнеров к их оформлению, а также мужчина считает, что центральной части города не хватает ухоженности.

А еще он бы перестал украшать город красными и зелеными флагами, потому что они нарушают особую атмосферу исторического центра и не создают праздничного настроения. Гродненец предлагает в праздничные дни использовать государственный флаг и флаги города и области в единичных экземплярах на флагштоках на площади.

Центральная площадь Советская выглядит «подзапущенной» — срочно требуется ребрендинг.

Например, надо восстановить Фару Витовта.


Следующее в планах Сергея — реконструкция улицы Правонабережной с продлением до Нового моста. Здесь по замыслу гродненца должна появиться пешеходная зона с лавочками и деревьями. Место впадения реки Городничанки в Неман следует обозначить особенно: считается, что именно здесь начинался город.

Далее Сергей предлагает снести Дом быта и разбить на этом месте красивый парк или восстановить историческую застройку. А потом — воссоздать ботанический сад, который когда-то был на месте городского парка.

Также надо полностью восстановить Старый замок (в каком виде — мужчина не уточняет).

Далее Сергей предлагает убрать большой экран с Советской площади, а ей вернуть одно из исторических названий — Ратушная, Парадная, Соборная, Стефана Батория. Какое именно, должны решить историки и горожане.


Фото: newgrodno.by

А можно устроить эстафету, и в память об исторических названиях каждый год менять «неофициальные названия», устраивая по этому поводу праздник с реконструкцией исторических событий. При этом закрепить официальное название для адресов, чтобы не было путаницы. Из этой идеи может родиться что-нибудь очень креативное, считает гродненец.

Советскую часть истории нужно также беречь и охранять. Культивировать можно в районе площади Ленина. Там, кстати, красно-зеленые флаги очень хорошо смотрятся. Памятник Ленину трогать нельзя, считает Сергей.

Реконструкция мостов и креативные зоны

Следующая задача: реконструкция Румлевского и Нового мостов. И здесь нужно не просто поменять асфальт и покрасить перила, а сделать интересный проект, чтобы мосты стали визитными карточками города.

Также надо направить усилия местной власти на продвижение «узнаваемости» герба и флага города: на общественном транспорте, на остановках, на магазинах и зданиях, на пустующих флагштоках на площади Советской.

Далее Сергей начал бы строить современный спортивный тренировочно-оздоровительный комплекс с бассейном, аквапарком и залами для игровых видов спорта.

Не забыл Сергей и про гродненский зоопарк. Где слон или жирафы? Хотя бы где рыбки? Мужчина считает, что условия содержания животных должны быть максимально приближены к природным, а сам зоопарк — утопать в зелени.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Еще Сергей предлагает создать в городе креативные зоны. Например Площадь Городов-Побратимов, где нужно разместить флаги городов и стран, дать краткую информацию о проектах, которые реализуются совместно. Получится своеобразный музей международных отношений нашего города. Сделать такой музей под открытым небом Сергей предлагает на привокзальной площади.

А на площади около автовокзала, например, создать «Плошчу гарадоў вобласцi», где будут флаги и гербы наших районных центров.

А еще Сергей давно мечтает о ночной подсветке для телевышки.

Парковки увеличить в три раза, наладить видеонаблюдение на дорогах

В зоне внимания Сергея также городские парковки. Например, их возле больниц и поликлиник необходимо расширить как минимум в три раза.

По улице Горького гродненец запланировал расширение проезжей части с организацией дополнительной полосы для поворота налево с использованием широкой разделительной полосы — по примеру проспекта Я. Купалы в районе универсама «Брест». Также он собирается пересмотреть организацию движения по проспекту Космонавтов: на перекрестках здесь слишком часто случаются аварии. В планах «мэра» также продление улицы Островского до улицы Тимирязева, а также проспекта Строителей до Нового моста, расширение и выпрямление улицы Калиновского, строительство второго кольца с реконструкцией железнодорожного моста под автомобильный, строительство двухуровневой развязки на пересечении Румлевского проспекта и улицы Белуша, строительство путепровода с улицы Подгорной до улицы. Буденного.

Сергей считает, что в городе также необходимо наладить видеомониторинг за дорожной обстановкой на всех улицах.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Работа мэра, уверен Сергей, заключается в решении масштабных дел - привлечение инвестиций и развитие свободной экономической зоны, модернизация производств и...
 
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