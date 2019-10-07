Актуальная информация, где в районе работают стационарные участки по переписи

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для лиц, не прошедших перепись по интернету, организована работа стационарных участков, куда можно прийти и сообщить информацию о себе.

Стационарные участки работают ежедневно на протяжении всего времени проведения переписи населения с 4 по 30 октября 2019 г. включительно. В Несвижском районе работает 2 стационарных участка по адресу:

г. Несвиж, ул. Советская, 4 (напротив здания Несвижского районного исполнительного комитета), 1 этаж, каб. 4 (по городской местности), время работы — с 9.00 до 20.00;

г. Несвиж, ул. Советская, 4, 3 этаж, каб. 3 (по сель-ской местности), время работы — с 9.00 до 19.00.

Мобильный стационарный участок находится в г.п. Городея по ул. Крупской, 3, 1 этаж, каб. 5 (здание поселкового исполнительного комитета), время работы — с 9.00 до 20.00.

Отдел статистики по Несвижскому району.