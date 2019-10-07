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Актуальная информация, где в районе работают стационарные участки по переписи

08.10.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Для лиц, не прошедших перепись по интернету, организована работа стационарных участков, куда можно прийти и сообщить информацию о себе.
Стационарные участки работают ежедневно на протяжении всего времени проведения переписи населения с 4 по 30 октября 2019 г. включительно. В Несвижском районе работает 2 стационарных участка по адресу:
г. Несвиж, ул. Советская, 4 (напротив здания Несвижского районного исполнительного комитета), 1 этаж, каб. 4 (по городской местности), время работы — с 9.00 до 20.00;
г. Несвиж, ул. Советская, 4, 3 этаж, каб. 3 (по сель-ской местности), время работы — с 9.00 до 19.00.
Мобильный стационарный участок находится в г.п. Городея по ул. Крупской, 3, 1 этаж, каб. 5 (здание поселкового исполнительного комитета), время работы — с 9.00 до 20.00.
Отдел статистики по Несвижскому району.


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Для лиц, не прошедших перепись по интернету, организована работа стационарных участков, куда можно прийти и сообщить информацию о себе. Стационарные
 
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