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Новая интерактивная карта с местами въезда и входа в пограничную полосу создана на официальном сайте Госпогранкомитета
08.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Попасть в пограничную полосу можно только в определенных для этого местах. Где они расположены можно теперь узнать с помощью интерактивной карты на официальном
Информацию об определенных местах на участке, охраняемом Пинским пограничным отрядом, можно получить
В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.
Михаил Бут-Гусаим напомнил также об ответственности за нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе:
– У таких нарушителей изымаются пропуска. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.
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