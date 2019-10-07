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Новая интерактивная карта с местами въезда и входа в пограничную полосу создана на официальном сайте Госпогранкомитета

08.10.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Новая интерактивная карта с местами въезда и входа в пограничную полосу создана на официальном сайте Госпогранкомитета
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим, въезд (вход), временное пребывание и передвижение в пограничной полосе осуществляются на основании документов, удостоверяющих личность, и пропусков, выдаваемых территориальными органами пограничной службы. Срок действия пропуска – до 2 лет, срок выдачи пропуска для физических лиц – до 5 рабочих дней.

Попасть в пограничную полосу можно только в определенных для этого местах. Где они расположены можно теперь узнать с помощью интерактивной карты на официальном сайте Госпогранкомитета Беларуси. 

Информацию об определенных местах на участке, охраняемом Пинским пограничным отрядом, можно получить по ссылке. 


Новая интерактивная карта с местами въезда и входа в пограничную полосу создана на официальном сайте Госпогранкомитета
В Пинском погранотряде напомнили, что граждане должны предварительно уведомить пограничников в ближайшем подразделении по телефону о своих намерениях посетить территорию пограничной полосы с определённой целью.

В темное время суток, а также за рубеж инженерно-технических сооружений граждане допускаются только в случаях крайней необходимости по решению начальника соответствующего территориального органа пограничной службы.

Михаил Бут-Гусаим напомнил также об ответственности за нарушение порядка въезда (входа), временного пребывания и передвижения в пограничной полосе:

– У таких нарушителей изымаются пропуска. Штраф за нарушение законодательства составляет от 10 до 50 базовых величин.

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